El incómodo momento que vivió Peter Manjarrés durante el sepelio de su madre

Los artistas se ven expuestos muchas veces a no tener la privacidad que desean en algunos episodios de su vida, como le pasó al cantante vallenato Peter Manjarrés, quien a través de un pódcast narró un momento bastante incómodo durante el sepelio de su madre, Imelda Margarita Romero, el pasado mes de marzo.



Durante la entrevista, el cantante reconoció que le cuesta mucho dar entrevistas y le dan temor las cámaras, por lo que a veces "la gente piensa que uno no quiere tomarse la foto, pero a veces estamos de afán".

'El caballero' contó también que durante el momento más difícil para él, que fue durante el sepelio de su madre, algunos seguidores no respetaron su dolor y le solicitaron fotos.



El artista señaló que una tía le dijo: "La gente no respeta". Palabras a las que el cantante, respondió: "Tía, es el único momento que me pueden ver. Entonces, ¿para qué me metí a esto? El consejo que les doy es que no le nieguen un video ni una foto a nadie", dijo en el pódcast de La Kalle.



Sin embargo, el intérprete de canciones como 'La sincelejana', 'El amor de mi Sabanas', 'Coge el mínimo', entre otros, le dijo a sus colegas de la música que aunque hayan dificultades para complacer a todos los seguidores, no se debería negar un video o una foto, incluso en momentos difíciles.



"Somos seres humanos, y a mí me gusta que me vean como ser humano. No me interesa que me vean como famoso, sino que escuchen mis canciones", aseguró.