Video: el impactante choque entre una moto y un motocarro en el sur de Barranquilla

"De milagro no hubo un muerto", es la reacción de algunas personas en las redes sociales al ver las imágenes de un impactante accidente de tránsito en una de las troncales de Barranquilla.



De acuerdo con la información que circula en algunos portales y en las mismas redes sociales, el caso se registró en la prolongación de la calle Murillo, por la entrada donde se encuentra el estacionamiento de los buses de la empresa Coochofal.



En las imágenes, grabadas desde un carro, se aprecia un motocarro, que va con pasajeros, que se dispone a cruzar la calle.



De repente aparece una moto, cuyo conductor no alcanza a frenar y se estrella de frente con el motocarro.



El motociclista al parecer no sufrió mayores daños, pues a los pocos segundos de recibir el brutal impacto se levantó.



Mientras que los pasajeros y el conductor que iban en el motocarro también salieron ilesos. Hasta el momento no han reportado heridos o lesionados por este accidente.

