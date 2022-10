Daños en vías, crecientes súbitas de arroyos y ríos, amenaza de inundaciones y protestas es el panorama de varios municipios del Caribe colombiano ante el incremento de la ola invernal.



(Además: Hermana de holandés desaparecido en Barranquilla pide que le entreguen el cuerpo)



Según el Ideam se prevén nuevas precipitaciones en esta zona del norte del país, produciendo un incremento significativo en las lluvias.

Ante este panorama las alertas están encendidas en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Sucre, donde el Ideam pronostica abundante nubosidad y lluvias de moderadas a fuertes.



Los días donde se estima arrecien con más fuerzas las lluvias son este martes y miércoles, y acentuándose nuevamente los días sábado 8 y domingo 9.



(También : Sigue sin esclarecer el crimen de albañil en el barrio Zaragocilla de Cartagena)



“No se descartan ocurrencia de descargas eléctricas, acompañadas en algunos casos de granizo y ráfagas de viento en momentos de lluvia intensa”, subraya el comunicado del Ideam.

Bloqueos y amenaza de inundación en el Atlántico



Continúa bloqueada la carretera Oriental a la altura Campo de la Cruz, sur del Atlántico, líderes solicitan obras en el Canal del Dique por altos niveles del Río Magdalena.



📹 William Lastra (líder Sur del Atlántico) pic.twitter.com/KxwdpTOtpN — ¡𝐍𝐨𝐭𝐢𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐘𝐚! (@noticiasyabq) October 4, 2022

Una de las zonas donde las alarmas están disparadas es en el sur del Atlántico, donde ronda el miedo entre los habitantes por los altos niveles que presentan el río Magdalena, el canal del Dique y embalse del Guájaro.



Desde este lunes los habitantes de Campo de la Cruz mantienen bloqueada la carretera Oriental, que conecta al Atlántico con Bolívar e interior del país.

Facebook Twitter Linkedin

En el municipio de Campo de la Cruz se registran bloqueos en la carretera Oriental. Foto: Tomada de las redes sociales

Líderes comunitarios y campesinos reclaman la presencia de funcionarios del Gobierno Nacional para que escuchen sus reclamaciones sobre las obras y acciones que se necesitan para atender la amenaza de una inundación ante el pronóstico de las lluvias que se esperan caerán en estos días.



Los manifestantes tienen un pliego de peticiones con 22 puntos, entre los que se contemplan obras de contención en puntos críticos y vigilancia permanente a lo largo del canal del Dique.



Para atender la situación, la Policía de Carreteras implementó una serie de desvíos en la variante Sabanalarga - Palmar de Varela para llegar al sur del departamento y municipios de Bolívar a través de la Cordialidad.



Mientras que las empresas de servicios de buses intermunicipales están haciendo transbordo de pasajeros.

En el Magdalena sufren por destrucción de las vías



Otro departamento que sufre con las lluvias es el Magdalena, en donde los moradores de los municipios, corregimientos y veredas están angustiados y sin saber qué hacer para movilizarse por la zona.



En municipios como Pivijay, El Piñón y Salamina sus habitantes se pusieron de acuerdo para bloquear las diferentes vías de acceso como una medida desesperada para pedir la intervención urgente a las carreteras que se encuentran destruidas por el invierno.



(Lea: Ganaderos de La Mojana rifan 10 vacas para cerrar boquete de cara de gato)



La consigna de los manifestantes es: “ninguno entra ni sale”. Desde la mañana de este lunes inició la protesta que se extenderá hasta que el clamor de la gente sea atendido por los gobiernos locales y departamentales.

Facebook Twitter Linkedin

El transito de carros en la zona rural del centro del Magdalena es casi que imposible. Foto: Archivo particular

Las tiendas están completamente desabastecidas, los productos que son sembrados en las tierras de esa jurisdicción no logran ser sacados para comercializarse y los niños hace dos meses no asisten al colegio.



(No deje de leer: Secuestro del ganadero y empresario Salim Haddad: fue liberado en Cesar)



Lo que más indigna a los pobladores de Pivijay, Salamina y El Piñón es que a pesar que es un problema que se presenta desde mitad de año, no hay ninguna intervención por parte de las autoridades administrativas.

BARRANQUILLA