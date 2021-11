Los butifarreros de Soledad invitan a su festival

¡Llega la hora de la butifarra a Sazón Atlántico! Este fin de semana, el Festival de la Butifarra le pone el toque picante a la ruta gastronómica.



Los comensales de Sazón Atlántico podrán disfrutar tres tipos de combos en el festival: el Combo Tradición que contiene 12 butifarras; el Combo Sazón con 24 butifarras; y el Combo Lo quiero Todo con 36 butifarras, todos acompañados con su respectivo bollo de yuca y limón.

La preventa está disponible desde hoy 17 de noviembre y mañana 18 de noviembre, a través del Whatsapp 324 2495794.



Del 19 al 21 de noviembre, desde las 9:00 a.m., se abren las ventas por Rappi. El fin de semana, 20 y 21 de noviembre, el drive thru en la Plaza de la Paz de Barranquilla estará habilitado desde las 9:00 a.m.

"La butifarra es patrimonio cultural de nuestro departamento y ahora vuelve a ser protagonista en Sazón Atlántico. Disfrutaremos de esta delicia soledeña a través de Rappi, WhatsApp y en el drive thru ubicado en la Plaza de la Paz. Más de 30 productores reactivarán su economía participando en la ruta gastronómica que lleva las recetas tradicionales del fogón a tu corazón", explicó la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.

"Para nosotros es una alegría tener nuestro festival en Sazón Atlántico, ya que la experiencia del año pasado fue un éxito total con más de 17 mil butifarras vendidas", expresó Hugo De la Hoz, productor de butifarra, heredero de una tradición familiar de más de cien años.

