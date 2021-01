Regresa el 'Plan Pescao' al Atlántico

Luego del repoblamiento de 12 millones de alevinos en el Embalse del Guájaro, las Ciénagas de Luruaco, Tocagua y Malambo en el 2020, vuelve este año el Plan Pescao para el departamento del Atlántico.



Así lo dio a conocer la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera, quien aseguró que en 2021 se realizará una nueva etapa para el repoblamiento de alevinos en estos cuerpos de agua, con el cual se busca beneficiar a tres mil pescadores de estas zonas.



“Una de las primeras acciones que me pidieron los pescadores, antes de llegar la pandemia, fue el repoblamiento de peces en los cuerpos de agua del departamento como un medio para la seguridad alimentaria y la generación de ingresos con la comercialización del pescado. Inmediatamente creamos y pusimos en marcha el Plan Pescao para repoblar con 12 millones de alevinos el Embalse del Guájaro, las Ciénagas de Luruaco, de Tocagua y Malambo”, indicó la Gobernadora.



La mandataria agregó que con este repoblamiento desarrollado en 2020 se logró beneficiar a dos mil pescadores de los municipios de Manatí, Repelón, Luruaco y Sabanalarga, quienes han podido contar con la disponibilidad de lebranches, róbalos y lisas, generando ingresos de hasta 2 millones de pesos por pescador.



“También promovimos buenas prácticas pesqueras, como el cumplimiento del tallaje durante la captura de los peces y el uso de técnicas adecuadas para su extracción, de tal forma que se logre la sostenibilidad de las acciones realizadas”, manifestó el secretario de Desarrollo Económico, Miguel Vergara, quien además enfatizó que este programa busca la conservación del recurso natural y el incentivo de la diversidad de especies, con el fin de aumentar la oferta pesquera, mejorar la captura y garantizar así el aumento de los ingresos de los pescadores de estas zonas.



El Plan Pescao se implementa en coordinación de la Autoridad Nacional De Acuicultura y Pesca (Aunap), el Ejército Nacional, la Federación de Pescadores Artesanales, Acuicultores y Agricultores del Sur del Atlántico y el Canal del Dique (Fepasacadi) y las alcaldías municipales de Repelón, Sabanalarga, Malambo y Luruaco.



Con el Plan Pescao, la Gobernación del Atlántico promueve la reactivación de la economía y pone el sector pesquero a toda marcha.

