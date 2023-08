'24:27' es la cuota inicial que se escucha desde el pasado miércoles 2 de agosto y que hará parte del primer álbum del rapero Jfred, enfocado en la música urbana cristiana de Barranquilla.



El tema se centra en el pasaje bíblico del evangelio de Lucas 24:27, razón del nombre del sencillo del álbum que saldrá este mismo año con el nombre 'Cristología'.

El video letra de '24:27', ese encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Jfred. Foto: Cortesía

Fue un gran reto condensar relatos del Antiguo Testamento en un rap de casi cinco minutos de duración FACEBOOK

"La motivación fundamental de la canción es exponer la interpretación cristológica del Antiguo Testamento, la cual es la base teológica de los escritos del Nuevo Testamento", dice un boletín de prensa sobre el trabajo.



"Fue un gran reto condensar relatos del Antiguo Testamento en un rap de casi cinco minutos de duración y, a su vez, conectándolos con la persona de Jesucristo. Considero que es uno de los aspectos más fundamentales de la fe cristiana, el poder leer toda la Biblia viendo a Cristo en cada uno de sus libros, capítulos y versículos", sostiene Jfred en entrevista con EL TIEMPO.



El video letra de '24:27', estrenado en el canal oficial de YouTube de Jfred (@jfredsdg) que se constituye en su octavo sencillo, se encuentra en las plataformas digitales (Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal, Napster, Claro Música, etc.) y en las redes sociales (Instagram, Facebook, Twitter): @jfredsdg



El venezolano Daniel López (@soydanielarte en las redes sociales) tuvo a su cargo los diseños gráficos y visuales, mientras el caleño Arbey Arizala (@Helementt en las redes sociales) es responsable de la producción musical.

Cuando llegué a la fe cristiana siempre tuve en mente usar este instrumento musical para expresar lo que Las Escrituras nos enseñan FACEBOOK

El nombre real del autor es Jhon Fredy Alvarado Cervantes, nacido en Polonuevo (Atlántico) hace 31 años y residente en Barranquilla desde hace nueve. Su razón de rap con música cristiana es llamar la atención del público joven y despertar el interés en los estudios sistemáticos del Antiguo y Nuevo Testamentos. Ese enfoque lo tiene desde el 2019, ocho años después de su conversión al Cristianismo.



"Desde muy joven me apasioné por el rap. Mi hermano me mostró este género y no he parado de escucharlo. Cuando llegué a la fe cristiana siempre tuve en mente usar este instrumento musical para expresar lo que Las Escrituras nos enseñan. Veo el rap como un medio pedagógico para exponer lo que las páginas de la Biblia enseñan. El rap con contenido cristiano es un arma poderosa para los oídos juveniles y dentro del propósito de mi proyecto musical es usarla", sostiene.



El fundador del grupo barranquillero de rap cristiano 'Soli Deo Gloria Crew' impulsa la denominada 'Teología Lirical'.



"La razón de ser de este término es básicamente la utilización de las expresiones artísticas, específicamente la cultura del hip hop (incluyendo los ritmos más contemporáneos y emergentes), para provocar el estudio y el conocimiento acerca de Dios, dice el comunicado.



"Esto incluye la exposición de narrativas bíblicas, explicación de una verdad bíblica particular. Lo que distingue este término como propuesta musical y artística de las demás expresiones urbanas cristianas es su enfoque explícitamente bíblico y una exaltación más a Cristo que la moralidad cristiana, y con una clara centralidad en el Evangelio".

Sus trabajos previos

Consumado Es (2019).

Justificación (2019).

Soli Deo Gloria (2020).

Rap con Doctrina (2021).

Vanitatis (2021).

Arrepentimiento y Fe (2023).

Decálogo (2023).

Flor Díaz Ospino

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla