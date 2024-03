El duro relato de soldado colombiano que sobrevivió a la guerra en Ucrania: ‘No vuelvo’

Entre sonrisas, abrazos y pancarta de bienvenida fue recibido en Barranquilla Naiin Santana Ramírez, el soldado colombiano que sobrevivió a la guerra que protagonizan Ucrania y Rusia desde hace dos años.

Ya en el calor de su hogar y después de meses alejado de su familia, el hombre, de 37 años, reflexiona sobre los motivos que lo impulsaron a participar en una serie de batallas entre dos países, lejos de su tierra natal.

Recuerda, con una voz pausada, que se fue con un grupo de amigos a Ucrania con la esperanza de mejorar su vida económicamente y así poder sostener a su familia, conformada por su pareja y su hija, de 12 años.

“Yo fui reservista, trabajé durante un largo tiempo en la Unidad Nacional de Protección (UNP) y allá también nos hicieron una inducción. Fue una guerra muy fuerte, todo el tiempo bombardeos, drones kamikaze y encomendándonos a Dios en todo momento”, dijo el hombre a Noticias Caracol.

En total, fueron nueve meses los que duró Santana Ramírez con cinco compañeros en la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, desafortunadamente, no retornó al país el grupo completo.

Un duro recuerdo

Compartir Naiin Santana Foto:Naiin Santana

“A un compañero, que le decíamos ‘Caquetá’, él murió en la guerra”, expresó compungido el soldado, quien, además, de inevitables recuerdos, también trajo consigo las banderas de Colombia y Ucrania llenas de firmas de las personas con las que compartió allá, entre ellos su amigo Caquetá.

En todo caso, el voluntario Naiin Santana tiene clara la decisión que tomaría si se le presenta nuevamente la oportunidad de integrar tropas para combatir en la guerra Rusia – Ucrania.

“Si ya Dios me dio la oportunidad de regresar a mi casa, yo personalmente no vuelvo. No volvería, ya me salvé y yo le recomendaría a las personas que mejor lo mediten, podría haber otra manera para sostener el hogar”, afirmó.

La felicidad de la madre

Feliz de que él haya regresado. Son momentos muy duros, de angustia

Por su parte, Gloria Ramírez, quien fue una de las primeras en darle la bienvenida en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, describió la sensación de felicidad que la invade al recibir sano y salvo a su hijo.

“Feliz de que él haya regresado. Son momentos muy duros, de angustia. Casi nueve meses de esta incertidumbre, que uno no sabe en qué momento va a regresar. Me alcanzaba a dormir y despertaba sobresaltada, trataba de apoyarme en su esposa. A veces no había comunicación. Esa angustia terminó cuando él regresó”, manifestó la mujer.

De vivir estos meses en constante alerta por los estruendos ocasionados por los proyectiles, Naiin ahora goza de la tranquilidad que le da el hecho de refugiarse en el seno de su hogar.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla