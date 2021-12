‘La magia de Hansel y Raúl’ es el título del álbum lanzado por los dos salseros cubanos en 1986. Y en el lado B del LP figura como segundo corte ‘Por ella’, el tema salsero que 35 años después, en la era de las plataformas, hace bailar a miles en Barranquilla, siendo un código sonoro y retórico que supera rasgos generacionales.

‘Por ella’ es uno de los tantos ejemplos que revela la fuerte sinergia entre el par de vocalistas y Barranquilla.

‘Mentira’, ‘Ni loco vuelco contigo’, ‘Soy’, ‘Manantial de corazón’ y ‘Ayer’, figuran en la extensa lista de temas que hacen viajar en el tiempo, pues se asocian a recuerdos marcados por sol y viento.



Igualmente, construyen presentes y nuevos horizontes, pues nunca se van del ambiente de la ciudad.

“En Barranquilla ocurre algo muy particular que no he visto que pase en ningún otro lugar del mundo. Hay partes en las que el público nos queda viendo de principio a fin, hay públicos que bailan mucho también. Pero acá uno nota que la gente canta la canción y al mismo tiempo la baila. Eso es bonito y extraordinario”, contó entre risas el maestro Hansel Enrique Martínez.



Otro aspecto que le sorprende de Barranquilla, ciudad en la que se presentará junto a Raúl Alfonso mañana y el próximo 10 de diciembre, es el ciclo que cumple un tema para volverse popular.

“Hay que comenzar a sonar primero en el picó. Pegar en esos aparatos que suenan tremendo es más importante que pegar en la radio. Es increíble como eso se oye a tantas cuadras de distancia y la cantidad de gente que se acerca”, relató Hansel dejando ver su admiración.



La música, como cualquier arte, deja una eterna cabida a las subjetividades y es así como en una charla reciente sostenida en Miami, Halsel escuchó como la música hecha junto a Raúl fue definida antes que sala como “pop tropical”.

“Lo nuestro es una charanga más bien suave. No es la salsa fuerte de El Gran Combo o de Tito Nieves. No es que esté de acuerdo con el término pero suena bonito. Y es salsa desde el punto de vista que se baila. ‘Soy’ es el ejemplo perfecto, se baila porque es salsa, pero al mismo tiempo no lo es. Y radica en el tema de la sutileza que lo hace distinto”, expresó.



“Raúl y yo siempre hemos cantado como baladistas con ritmo de salsa, de charanga”, añadió.

Los recuerdos

Casi con la misma nostalgia empleada para cantar un repertorio que no se agota, Hansel y Raúl suelen citar que su primera llegada a Barranquilla fue a finales de los años 70, siendo parte de La Charanga 76, exitosa orquesta de Nueva York en la que se iniciaron como coristas.



Aquella vez el Hotel El Prado fue el escenario en el que alternaron con otros grandes artistas, entre los que estuvo Alfredo Gutiérrez.

Los artistas, ambos nacidos en Cuba y por razones políticas habitantes de Estados Unidos desde la infancia, se conocieron en Nueva Jersey, donde conformaron la banda The Jersey Cuban Boys. Luego llegaron los tiempos de La Charanga 76 y desde 1983 el mundo salsero los aclama como Hansel y Raúl.



“Yo no me acordaba de ‘Como da vueltas la vida’ porque es un tema que compuse estando muy joven (19 años) y al saber que se conoce en Barranquilla tuvimos que montarlo”, indicó Martínez.

Detalles muy importantes

Hansel y Raúl se presentarán este 7 de diciembre por la noche en el bar restaurante Moy’s. También tienen preparado un segundo show para el viernes.



Los interesados en la boletería deben comunicarse cuento antes al WhatsApp: 3186478605.



Los salseros anunciaron que en su repertorio estarán los éxitos de siempre, al igual que varias sorpresas.





Wilhelm Garavito Maldonado

EL TIEMPO

Barranquilla

