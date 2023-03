A las 11 a.m. de este domingo se podrá fin al drama de un niño venezolano de nueve años de edad que se tragó una moneda de 200 pesos y por no tener documentación le fue negada la atención en los centros asistenciales de Barranquilla.



Adriana Vargas, madre del menor, contó que fueron al Camino de El Bosque, centro asistencial en el sur de Barranquilla, en donde le cerraron la prestación del servicio de atención en urgencias por estar indocumentado.

Trascendió que fue la misma Trabajadora Social del sitio quien les dijo que no podían atenderlos por no tener los documentos de identificación.



El niño hoy cumple tres días padeciendo de dolor y sin comer como consecuencia de esta situación.



La familia del pequeño acudió a la Personería de Barranquilla, cuya intervención fue clave para gestionar la atención al paciente, luego de muchas llamadas y conversaciones con clínicas y hospitales.



Wilson Llanos, delegado para el sector de la salud de la Personería, dijo que a las 11 a.m. de este domingo el menor será intervenido quirúrgicamente en la Clínica General del Norte.



"La hicieron los exámenes y le tomaron unas placas, ahora estamos esperando que llegue el doctor para ver si lo van a operar hoy o mañana",dijo la madre del menor.

