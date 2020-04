El drama de ser vecino de un horno crematorio

Una humareda que suele hacerse fastidiosa por su permanencia y que de igual manera es impredecible, debido a que cualquier día puede haber mucha actividad, es la que emana del horno crematorio del Cementerio Universal, que cubre un amplio perímetro entre las calles 47 y 50, entre carreras 35 y 37A.

“En las reuniones que tuvimos con la gente del cementerio llegamos a un acuerdo para que hicieran sus cremaciones a partir de la medianoche, pues a esa hora la gente duerme y no genera ningún problema. Hay días en los que no corre brisa y permanecemos cubiertos de humo y nos hace propensos a muchos problemas respiratorios”, comentó con preocupación Edgardo Angulo, líder comunitario del sector.



La preocupación aumentó entre las familias que viven cerca del campo santo, cuando se llevaron a cabo cremaciones en medio de la pandemia del covid-19. “Es complejo enfermarse por estos días, que una molestia respiratoria vaya más allá de una simple gripa y tener que moverse a un centro de salud. La idea es que nos mantengamos en plenas condiciones”, agregó Angulo.

El líder comunitario y sus vecinos aseguran que han buscado concertar a través de un diálogo con la administración del Cementerio Universal, pero que esto no ha sido posible, como en épocas pasadas.



La petición de los moradores cercanos no sería otra diferente a que el establecimiento cuente con una chimenea de mayor altura a la actual, que oscila entre 12 y 15 metros, y que se respetaran los horarios establecidos en un encuentro de hace varios años.



Periodistas de ADN se desplazaron hacia el lugar, pero tampoco fue permitido el ingreso. Tampoco se pronunció la Secretaría de Salud del Distrito, con quien se buscó una respuesta relacionada a la regulación.



Otro factor al que teme la comunidad afectada es el no saber concretamente cuáles son los insumos químicos con los que están trabajando en el horno crematorio cercano, pues es sabido que en otras ciudades se han registrado afecciones fuertes por el empleo de mercurio vaporizado, plomo, entre otros.



Hasta el momento, Edgardo Angulo y en general su comunidad solo esperan una oportunidad para reunirse cuanto antes, así sea a través de un medio digital, con las directivas del cementerio y la Secretaría de Salud.

WILHEM GARAVITO

Para EL TIEMPO Barranquilla