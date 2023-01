Cada día que pasa crece la angustia de la familia en Barranquilla de Leo Moreno, de 43 años de edad, desaparecido desde el 8 de enero en Hialeah, condado de Miami-Dade (Estados Unidos).



Para poder acompañar a la esposa y las dos hijas, familiares del hombre desaparecido ha solicitado una visa humanitaria para poder ingresar al territorio norteamericano y acompañar la búsqueda.

Moreno es nacido en Cali, pero criado en Barranquilla. Desde el 2011 se residenció en los Estados Unidos, donde se casó con Mariel Santos, de ascendencia dominicana, con quien tiene dos hijas.



“Necesitamos la visa humanitaria de mi suegra, sería muy bueno que pueda venir para que también este más tranquila y pueda estar más cerca de toda la familia acá”, dijo Santos.



La extraña desaparición de Moreno se registró el 8 de enero cuando salió a dar una vuelta en el carro. La esposa logró contactarlo horas más tarde y él le confirmó que estaba bien, luego no se supo más.



El carro en que se movilizaba fue encontrado por la Policía abandonado y chocado en la calle I-75 y Sheridan, de Miami. Al interior del vehículo no había ninguna pista de Moreno.



Mariel Santos y las dos hijas desde ese día han iniciado la búsqueda del hombre, pero la ciudad es muy grande y hasta el momento no han encontrado ninguna pista.

Por eso la mujer pide ayuda al gobierno colombiano que interceda y ayude a conseguir la visa humanitaria para la suegra y cuñada vengan a Estados Unidos.

BARRANQUILLA