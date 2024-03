El drama de comerciante en Barranquilla: denuncia acoso de extorsionistas y un policía

Desesperados se declaran los comerciantes de Barranquilla y el área metropolitana por los continuos casos de extorsión que vienen padeciendo, donde son amenazados a diario si no pagan una suma de dinero.

Un hecho reciente le ocurrió al propietario de un establecimiento comercial en el barrio Los Girasoles, localidad Metropolitana de la ciudad, quien denunció el flagelo en un video difundido este lunes 18 de marzo, a través de las redes sociales.

Uno de los individuos me pega a traición, diciendo que, como no pague la extorsión, me mata

“17 de marzo, domingo. A las 2 de la mañana, vinieron unos sujetos a pedirme cervezas para venderles. Me dirigí a la nevera, le traje sus cervezas y uno de los individuos me pega a traición, diciendo que, como no pague la extorsión, me mata”, relata el afectado.

En medio de la angustia, el hombre acusa a un uniformado del cuadrante de la Policía Metropolitana de Barranquilla de ser “cómplice” de este acontecimiento que sufrió.

“El señor Barrera, de la Policía del cuadrante, dice que es ayudante de la ciudadanía, pero no lo está haciendo como debe ser, porque hay una persecución contra nosotros los comerciantes. Delante de ellos, dijeron que si yo no pagaba la extorsión me mataban. Y el señor Barrera dijo que me iba a poner preso a mí si hacía algo contra los hombres”, expresó el comerciante.

Comerciantes desesperados con la extorsión en Barranquilla, un propietario de un establecimiento en el barrio los Girasoles denuncia el acoso no solo de las bandas criminales sino de uniformados de la Policía. Les dejo el video. pic.twitter.com/Kx8LhHspCE — BERNARDO SANABRIA (@BERNARDOSANABRI) March 18, 2024

Cuestionamientos del propietario

El propietario del negocio cuestionó la “injusticia” ante el presunto accionar del uniformado, quien le habría pedido callar o de lo contrario lo trasladaba a la UPJ, según relata el hombre en su denuncia pública.

“Él tiene que tener sus argumentos para poder meterme en una UPJ, porque yo estoy haciendo defensa personal, porque he sido víctima de extorsión. ¿Qué pasa, Estado? ¿Qué pasa, Colombia? ¿Qué pasa, Barranquilla? Nos están acabando y la Policía está siendo cómplice de todas las extorsiones en los barrios Los Girasoles, Ciudadela y 7 de Abril”, manifiesta.

El comerciante señaló que, pese a ser testigo de la extorsión, el uniformado dejó ir a los presuntos extorsionistas y, por el contrario, lo intimidó a él con detenerlo “por defenderme”.

Tras esta denuncia y la acusación contra el uniformado, la Policía Metropolitana de Barranquilla no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla