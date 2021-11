Adiós al más grande contador de historias de Simón Bolívar

En el 2015, en asocio con la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Sergio Arboleda, seccional Santa Marta, iniciamos un trabajo que pretendía rescatar las narraciones del dragoneante Luis Eduardo Pinto, sobre los últimos 17 días de la vida de Simón Bolívar, los cuales pasó en la Quinta de San Pedro Alejandrino.



La intención era reconocer y destacar el valioso aporte que este exagente de la Policía hizo en su afán de contarle al mundo la grandeza del Libertador y el papel que jugó la capital del Magdalena, además, algunos de sus personajes en la historia nacional.

Fueron varias las horas de entrevistas y charlas amenas en su casa, cargadas de anécdotas y nostalgia. Hoy recobramos parte de ese trabajo para los lectores de EL TIEMPO, y recordar la memoria de Pinto, quien falleció el pasado jueves en Santa Marta, a la edad de 84 años.

Durante 36 años, con prodigiosa entonación, el dragoneante Pinto se convirtió en el guía histórico y divulgador de la obra del Libertador. Narró las proezas y dificultades a visitantes, estudiantes, jóvenes, adultos, niños, turistas y políticos del mundo, como el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Frías.



"Llegué el 5 de febrero de 1968, y desde entonces he permanecido aquí. Había soñado con visitarla, me impresionó mucho la quietud del sitio, lugar indicado, ideal y fantástico para leer", contó en una entrevista publicada en EL TIEMPO.

Luis Eduardo Pinto en la Quinta de San Pedro. Foto: Archivo EL TIEMPO

Motivado por las preguntas de los turistas cuando llegó a la Quinta, se dedicó a leer y estudiar toda la información posible sobre el Libertador. En su biblioteca personal había unos 2.000 mil libros sobre Bolívar, incluyendo los de autores contrarios a las obras del Libertador.



Su labor pedagógica y dedicada investigación y lectura le permitieron recibir muchos reconocimientos, entre ellos La Gran Cruz de Bastidas, la medalla de servicios de 35 años en la Policía; la medalla del servicio distinguido del Ejército de Venezuela; la réplica de la espada del Libertador, otorgada por el presidente Chávez; la Gran Cruz al Mérito Policial, refrendada por el presidente Andrés Pastrana.



Su dedicación al estudio de la historia lo convirtieron en Santa Marta en un referente de académicos e historiadores, que vieron en el Dragoneante Pinto, como se le conoció, una fuente inagotable de anécdotas y un excelente relator de la historia nacional.

Pinto fue considerado por la Policía Nacional como el más grande historiador de la vida de Simón Bolívar. Por tal motivo le fue otorgado el título de Doctor Honoris Causa en Ciencias Sociales por parte de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.

Un hijo de Santa Marta

Pinto nació en Bogotá y llegó a Santa Marta en 1968 a la Quinta de San Pedro Alejandrino como Comandante de la Estación de Policía, que en ese entonces funcionaba en el Monumento.



Su amor por la geografía universal le sirvió para que lo recomendaran como guía turístico en la Quinta. Allí, contaba, se partió la historia de su vida.

La Quinta de San Pedro Alejandrino fue el lugar de trabajo de Luis Eduardo Pinto. Foto: Archivo EL TIEMPO

En todo este tiempo leyó unos 800 libros sobre la vida de Bolívar. Quienes lo escucharon no saben que admirar más: si su conocimiento o su retentiva. Son cientos de fechas, nombres, situaciones y lugares que recitaba como si estuviera leyendo un libro.



Ponía un tono de voz que taladra el pecho de los asistentes. Imprime, según el caso, drama, melancolía, suspenso y emoción.



"Tengo la virtud de hacer llorar a la gente", decía. "Cualquier documento de Bolívar o narración hay que hacerlo literalmente. No se puede cambiar nada, si se omite una letra se distorsiona todo. Juré ser leal a Bolívar. Soy el portador de lo que fue, dijo y como lo dijo".

Célebres en la Quinta

De Pinto son muchas las anécdotas que se cuentan, como la ocurrida en el 2004, durante una visita del presidente Chávez a la Quinta de San Pedro. Cuando supo que Pinto ya no prestaba sus servicios allí dijo: "La Quinta sin el dragoneante Pinto es como un cuerpo sin corazón". Chávez le pidió personalmente al presidente Álvaro Uribe Vélez el reintegro del exagente, petición que al final de cuentas no se materializó.



Un día le dijeron: "mañana viene un personaje, junto con otros personajes, y ya acordamos que usted es la persona que lo va a atender". Al día siguiente apareció Germán Arciniegas, 'El sabio número 9 de América', 'El hombre de las Américas'.

Llegó en compañía de integrantes de la Real Academia de la Lengua. "Me convino porque me corrigieron una cantidad de cosas", contó Pinto.



Lo que le llamó la atención de Arciniegas es que era más 'mamagallista' que Gabriel García Márquez, con quien habló personalmente antes que escribiera 'El general en su laberinto'.

El expresidente venezolano Hugo Chávez fue un admirador del trabajo del dragoneante Pinto. Foto: Archivo EL TIEMPO

"Era muy curioso que cada vez que me hacía una pregunta, él mismo la respondía. En una me preguntó que por qué una bandera de allí estaba a media asta, me la hizo luego de muchas otras y yo las respondía, pero al final me dijo: 'joven, pero no me ha respondido la pregunta de por qué la bandera estaba a media asta', y yo muy incrédulo le pregunté: '¿de verdad usted no lo sabe?'. Y me dijo: 'no'.



Ese día perdí el miedo que sentía cuando estaba enfrente de un profesor o un académico. Así que le respondí que se encontraba la bandera de la república en ese lugar para indicar que allí murió el Libertador, y está a media asta para indicar luto eterno, y me dijo: 'eso no lo sabía' ".



De esa manera, contó que fue adquiriendo mucho más conocimiento, "y mi voz se fue tornando más interesante a la hora de narrar, porque mi voz, que ahora falla, era la que le taladraba el pecho a las personas que iban allí. Era el dominio del grupo y poderlos llevar a la época de la cual uno está narrando".

Un rollo de Bolívar

Sus recorridos siempre los hizo utilizando una varita de madera, pues consideraba de mala educación señalar con el dedo las estatuas. Además le permitía tener seguridad y espantar el miedo.



Un día se le partió. Pero para su sorpresa uno de los turistas que guiaba le envió una, con punta de lanza, una agarradera y la bandera de Venezuela.



Al final terminó con una antena metálica, era más práctica, la podía estirar y recoger dependiendo el relato. La mantenía en sus manos y a medida que hablaba le daba vueltas, lo que llamaba la atención de las personas que guiaba.



Pinto fue miembro de la Academia de Historia y de la Sociedad Bolivariana del Magdalena. También perteneció a la Academia de Historia de la Policía y fue Guía Bolivariano de la Quinta.

El dragoneante Pinto se convirtió en un símbolo de Santa Marta. Foto: Prensa Quinta de San Pedro

Consideraba a Bolívar como el hombre más grande parido en el Nuevo Mundo y la Quinta de San Pedro como la meca del mundo bolivariano.



Guio a personajes como el príncipe Bernardo de Holanda, Gabriel García Márquez y a presidentes de toda Latinoamérica.

Pinto aseguraba que con tristeza que no estaba preparado para el retiro. Y sentía amargura por la forma cómo se subestima a un pensionado con lucidez mental y bien físicamente. Pero lo que más le dolía es que todo ese conocimiento se perdiera por falta de uso mental.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter:@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com

