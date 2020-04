El Distrito ha entregado 100.000 auxilios alimentarios

A través del programa ‘Soy solidario, soy Barranquilla’, la alcaldía ha entregado 100.000 ayudas alimentarias, donadas por los barranquilleros, en atención a garantizar la ayuda a la familias necesitadas durante el período de cuarentena.



Desde el 26 de marzo comenzó la entrega de donaciones en el centro de acopio Édgar Rentería y mediante cuentas bancarias habilitadas por la alcaldía. Hasta la fecha las ayudas recibidas superan los 181 millones de pesos.

"Teniendo en cuenta la base de datos del Sisbén y el censo de pobreza multidimensional, los mercados han sido entregados en los sectores más vulnerables de la ciudad. Las personas que no viven los barrios priorizados y necesitan ayuda alimentaria, pueden inscribirse por la página web o desde los teléfonos de la Alcaldía", señala un comunicado de la oficina de prensa de la Alcaldía.



Los aportes pueden hacerse en dinero, alimentos no perecederos como arroz, aceite, pastas, las tas de atún y demás alimentos. También insumos como tapabocas, rollos de papel higiénico y toallas de papel.



Entre las formas para donar está la iniciativa ‘Edificio Solidario’. Los vecinos de una misma edificación donan mercados, se contactan con la alcaldía por la línea 318-7126515 y luego, funcionarios del Distrito buscan las ayudas para ser entregadas. A esta iniciativa se han unido 55 edificios de la ciudad.

Quienes deseen hacer sus donaciones pueden llevar alimentos no perecederos al centro de acopio, ubicado en el estadio Edgar Rentería, en el horario de de 9:00 a.m a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Una sola persona debe realizar la entrega, cumpliendo las medidas de prevención.



También pueden hacer transferencias a las siguientes cuentas de ahorros:



- Banco de Bogotá No 125.302.109

- Bancolombia No 47.709.549.096

- Davivienda No 024.100.003.383

- Banco de Occidente No 800-03202-1



La transferencia debe realizarse al titular Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, con el NIT No 890.102.018-1.

BARRANQUILLA