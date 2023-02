Ante la ola de extorsiones y asesinatos que sacuden a la ciudad, el director nacional del Gaula de la Policía, el coronel Giovani Cristancho, llegó a Barranquilla para ponerse al frente de las investigaciones.



El oficial ha sostenido diferentes reuniones con autoridades locales, gremios de la producción y comerciantes del sector del Centro, uno de los más afectados por la inseguridad.

En las primeras declaraciones el coronel Cristancho aseguró que ya se encuentran en Barranquilla un grupo de los mejores investigadores de la institución trabajando para esclarecer los últimos hechos de violencia ocurridos en la ciudad.



“Estamos revisando los diferentes planes contra estas organizaciones delincuenciales que vienen generando el miedo a la ciudadanía”, dijo a los periodistas Cristancho, quien la mañana de este viernes visitó a los comerciantes del centro.

Comerciantes piden más resultados



La Directora de Asocentro, Dina Luz Pardo, es una de las líderes que preside la reunión que en la mañana de este viernes sostienen comerciantes del Centro de Barranquilla con el director nacional del Gaula de la Policía, coronel Giovani Cristancho.



Pardo dijo que después de tantas reuniones, esta vez no quieren que le entreguen estadísticas de capturados, al señalar que por cada diez capturados 7 u 8 regresan a la calle y los que quedan en cárcel siguen delinquiendo.

Dina Luz Pardo, director ejecutiva de Asocentro, reclamó más seguridad y atención del Gobierno local y nacional a la situación de seguridad en Barranquilla. Foto: Cortesía Asocentro

Cada vez haya asesinatos, masacres, extorsiones en bloque con todas sus repercusiones, activan protocolos con presencia masiva de policías e inteligencia y al cabo de unas dos semanas bajan la guardia FACEBOOK

Esta vez tampoco esperan que el único mensaje sea el incentivar la denuncia cuando aún no se han corregido fallas en ese proceso, con lo cual hay desconfianza por parte de comerciantes.



Lo que los comerciantes esperan, indicó Pardo, es que se den a conocer las acciones con sus estrategias que llevarán a cabo en adelante, de forma sostenida y articulada con cada ente parte de todo el sistema de justicia, “porque de no ser así el problema seguirá creciendo”, dijo.



"No es posible que cada vez haya asesinatos, masacres, extorsiones en bloque con todas sus repercusiones, activan protocolos con presencia masiva de policías e inteligencia y al cabo de unas dos semanas bajan la guardia. Debe sostenerse cada acción de patrullaje, de inteligencia, del actuar de fiscalía y jueces, y urge cupos carcelarios, como el gran revolcón al interior del Inpec, acabar con esa corruptela que se da desde las cárceles, desde donde siguen operando los cabecillas capturados", manifestó la dirigente gremial.

