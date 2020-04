El coronavirus ya está en las cinco localidades de Barranquilla

El alcalde Jaime Pumarejo Heins lanzó un llamado de alerta a los barranquilleros sobre la importancia de quedarse en la casa y no bajar la guardia con las medidas de prevención y las restricciones vigentes, teniendo en cuenta los resultados de las disposiciones y el comportamiento del covid-19 en la salud pública, que han advertido los epidemiólogos.

Apoyándose en el mapeo de la emergencia sanitaria en Barranquilla, el mandatario distrital informó que se hace seguimiento a 2.051 casos de posibles infectados de coronavirus que se han aislado preventivamente, hasta que la prueba indique si los resultados son positivos o negativos. De esos, 45 ya han salido positivos.

Esto quiere decir que el coronavirus llegó a toda la ciudad, a cada una de las localidades, y que hoy, cuando estamos en aislamiento obligatorio FACEBOOK

TWITTER

“Esto quiere decir que el coronavirus llegó a toda la ciudad, a cada una de las localidades, y que hoy, cuando estamos en aislamiento obligatorio, las personas no se están moviendo o se están moviendo menos y están propagando el virus en menor proporción. Quiere decir que si una persona se contagia se lo pegará ojalá a 1 persona o menos”, precisó el alcalde Pumarejo.



Explicó que “cuando no sabemos que tenemos el virus y andamos por ahí mamando gallo, pegándoselo al vecino, a la tía, a la madre, y creamos un problema de salud pública, porque entonces ahora varias de esas personas van a necesitar ir a un hospital y si todo el mundo hace eso, eso significa que no van a alcanzar nunca las camas de hospital. Eso pasó en Italia, España y pasó al principio en China”.



BARRANQUILLA