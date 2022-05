Hace dos años que permanecen apagados los fogones del comedor de la Institución Educativa Técnica Agrícola Juan Domínguez Romero, del corregimiento de Caracolí, en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla.



(También: Teatro Amira de la Rosa volverá a subir el telón solo hasta el 2027)



El golpe de esta situación lo han sentido desde los 830 estudiantes, 35 profesores y padres de familia que organizaban ‘vacas’ (colectas) para reunir alimentos que les permitiera ampliar la raciones del Plan de Alimento Escolar (PAE), el cual no llega puntual y cuando lo hace no alcanza para todos.

El Domínguez Romero recibe estudiantes del sector rural de Malambo. Son hijos de campesinos que viven en parcelas y fincas, y cuya vida es la tierra y la siembra, que caminan largos trayectos para llegar al colegio.



(Lea: Investigan el encallamiento de buque francés en Bocas de Ceniza)



Pero estudiar con hambre es difícil, así lo confirman los muchachos y profesores que asisten a este plantel educativo, en donde las denuncias y quejas de nada o poco han servido, en especial para que la llama azul que atizaba los fogones se vuelva a prender en la cocina.

El PAE no llega

La primera en levantar la voy de protesta e inconformidad es la profesora Flor Alba Hernández Herrera, que lleva 20 años en el colegio y es la encargada de la cocina para que opere el PAE. Ella denuncia que desde que se decretó la pandemia de covid-19 en el 2020 fue suspendido el programa para el colegio.



“El año pasado iniciamos alternancia y ni así. Este año solo están mandando unas meriendas, que no alcanzan para todos los niños”, dijo la docente.

Facebook Twitter Linkedin

El PAE no ha funcionado bien en el municipio de Malambo este año. Foto: Archivo EL TIEMPO

En los casi cuatro meses que van de clases en este 2022, en menos de dos meses han llegado al colegio las meriendas. Son unas 700; es decir, que no cubre a los 830 estudiantes del plantel. Este refrigerio consta de un lácteo, un pan y una fruta.



El otro problema es que tampoco es constante. La última vez fue hace dos semanas y resulta que debieron recoger todo porque la leche llegó en mal estado. El pasado viernes anunciaron que ya venían y se quedaron esperando. Esta semana eran esperados los refrigerios.



La situación está provocando que los estudiantes no asistan de manera regular a clases. “Los padres los mandan porque saben que en el colegio le pueden dar algo de comida que no tienen en la casa, pero si no es así prefieren dejarlos”, explica el profesor Robinson Bolaños.



(Le puede interesar leer: Vives pagará 7 años de casa por cárcel tras accidente que dejó 6 muertos)



Pero el mal momento para estos niños no termina aquí. Los estudiantes deben caminar largos trayectos, muchos con el estómago vacío para ir a clases, porque el sistema de transporte escolar que contrata la Alcaldía de Malambo también es deficiente, como consecuencia de los incumplimientos de pago a las empresas se transporte.



“Cuando vengo en el bus, veo a la fila de muchachos que caminan lento, algunos se quedan parados esperando a ver si los recogen y otros se regresan”, cuenta la profesora Hernández.

Niños se desmayan en clases

La estudiante Carol Meza, personera del colegio, hace una radiografía más cruda de lo que viven los estudiantes más pobres que asisten al colegio.



“Vienen sin comer, pasan todo el día y hasta la tarde sin probar nada de alimento y se les baja la azúcar, la temperatura y se desmayan”, cuenta la joven estudiante.

Vienen sin comer, pasan todo el día y hasta la tarde sin probar nada de alimento y se les baja la azúcar, la temperatura y se desmayan FACEBOOK

TWITTER

La información es confirmada por la profesora Hernández, quien con algo de tristeza e impotencia cuenta como los padres se asoman en el portón del colegio en la mañana y lo primero que hacen es preguntar si hay merienda o almuerzo para poder dejar al niño, ante la negativa se van con el estudiante.



“Esto afecta la deserción escolar. Aquí hay días que están todos, pero luego los estudiantes se desaparecen”, dice Hernández, que manifiesta que “me parte el alma ver la mirada de esos niños con hambre, que pasan todo el día en el colegio y uno no tiene como ayudarlos”.

Problemas con el contrato

Sobre el tema del PAE en Malambo son muchas las denuncias que han hecho profesores, estudiantes, padres de familia, líderes comunales, periodistas y medios de comunicación, pero hasta la fecha, poco o nulas son las respuestas que entrega el municipio.



La primea explicación de la Alcaldía de Malambo fue que el programa se suspendió por un embargo que un juzgado autorizó a las cuentas del municipio, lo que dificultó la ejecución del convenio.

Facebook Twitter Linkedin

Rummenigge Monsalve Álvarez es el alcalde de Malambo, donde se ha declarado tres veces desierta la licitación para el PAE. Foto: Archivo particular

Luego la secretaria de Educación del municipio, Lilia Fernández, informó que hubo tres licitaciones desiertas lo que ha perjudicado el normal desarrollo del programa en todo el municipio, que busca beneficiar a 9.817 de los 15.300 estudiantes matriculados en las 13 instituciones públicas de esta localidad.



(No deje de leer: Estos son los cuatro fallecidos en el trágico accidente de avión en Vaupés)



El municipio anuncia que se declarara la urgencia manifiesta para poder contar con los recursos que permita contratar el PAE por dos meses.

‘Vaca’ para cocinar

Antes de la pandemia, recuerda la profesora Hernández, en compañía de otros docentes y estudiantes hacían colectas para completar el almuerzo a lo que no les tocaba la ración asignada por el PAE y de paso reforzar el plato del día. La idea era que todos los 830 estudiantes del colegio tuvieran merienda y almuerzo.



“Hacíamos vaca. Un profesor que pertenecía a una fundación conseguía ayuda y nos traía sacos de arroz, aceite, granos, hijos de profesores también mandaban mercado, y yo personalmente iba a los supermercados, donde ya me conocían, y me seleccionaban hueso para las sopas”, recuerda con algo de nostalgia la docente, que confiesa que en algunos momentos se endeudó con tal de llevarle algo de comida para los estudiantes.



No olvida que muchos niños por ser hijos de campesinos llevaban su aporte. Traían tomate, cebolla, mazorcas, o plátano, todo lo que les permitiera echarla algo a la olla de sopa.

Facebook Twitter Linkedin

El corregimiento de Caracolí es un pueblo con problemas de servicios públicos y donde la gran mayoría de sus habitantes vive de lo poco que producen las tierras de esta zona del Atlántico. Foto: Carlos Capella

Lo increíble es que este proceso fue suspendido después de la pandemia, no propiamente porque profesores y estudiantes lo quisieran. El fogón de la cocina se apagó porque la alcaldía debe 800 mil pesos a la empresa de gas.



“Aquí hay ollas, estufas suficientes para cocinar,”, confirma la profesora Hernández, que asegura que si hubiera gas de seguro que ya sus estudiantes estuvieran comiendo algo de lo que brota en estas tierras y de los que entre todos pudieran poner en la olla para que estos niños no deje el colegio por física hambre.

Lea más noticias de Colombia aquí

En Bolívar asesinan a joven venezolano y su mujer escapa con el criminal

En Riohacha desalojarán biblioteca wayú que opera en predio de narco

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

@leoher69

Escríbeme a leoher@eltiempo.com