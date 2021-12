Una “mamadera de gallo”. Eso pensó Gustavo Llanos, mejor conocido como ‘El Cole’, sobre una invitación que recibió vía correo electrónico desde Doha (Catar) hasta Barranquilla, y que posteriormente le hizo cambiar la forma de ver ese otro lado del mundo.



El popular hincha de la Selección Colombia, en medio del desparpajo espontáneo que lo caracteriza, cuenta a EL TIEMPO que todo empezó a mediados de 2020, cuando recibió un informe de la firma Road to 2022 sobre el Mundial de fútbol sin detalles puntuales.

“Hacen parte del Comité Supremo para entrega de un legado, que a la vez son los organizadores del Mundial. Recibo esa nota, pero no le paré pelota, no sé qué me pasó”, comienza a relatar.



Un año después le volvieron a escribir para coordinar una entrevista e iniciar el proceso de preselección para convertirlo en un fan leader. Tras el encuentro virtual con el delegado, el escepticismo del personaje barranquillero persistía al solicitarle el pasaporte y el certificado de vacunación.



“Me puse escamoso, porque de pronto me iban a hackear mis cuentas, aunque tampoco tengo nada, solo una vida limpia y pura. Entonces le hablé a los compañeros de trabajo, los manes se metieron y me dijeron ‘tranquilo, Cole. Esto es legal’, ahí cogí confianza”, dice.



Agrega que en la entrevista “me preguntan por qué era un fan leader de la Selección Colombia, que si me decepcionaba en los momentos en que la Selección iba mal, una serie de preguntas que todas eran verdad y que dan respuesta a un personaje que se ha convertido en una vocación, porque lo amo, esta pasión yo la amo”.

A Gustavo Llanos, en su personaje de El Cole, le impresionó las dunas y contó su odisea para montar un camello. Foto: Cortesía El Cole

Así fue el largo viaje de Barranquilla a Doha

El hombre, de 68 años, resalta que todo el proceso se llevó a cabo en medio de un hermetismo hasta que le llegó la confirmación. ‘¡Felicidades! Has sido seleccionado para nuestra visita de fan leader a Catar, para experimentar la rica cultura del país y disfrutar de la Copa Árabe de la Fifa 2021’.



La invitación le dio derecho a ir a Doha con todos los gastos pagos entre el 27 de noviembre y el 2 de diciembre, periodo en el compartió con otros 35 hinchas del mundo, entre los que estaban árabes, mexicanos, ingleses, franceses, un influencer colombiano, entre otros.



“¿Que si era la primera vez a Catar (risas)? Eso queda tan lejos que era impensable, sinceramente, para El Cole ir a Catar sobre todo antes del Mundial. Como hincha que soy, tengo una fe sobre la clasificación, me visiono yendo para el Mundial, pero para esta época ¡no!”, reconoce.



El Cole ultimó detalles y no dejó nada al azar. Como si se tratara del previo de un partido de fútbol, fue a donde su estilista de confianza, Neftalí Díaz, quien le preparó el tradicional corte de cabello con el logo del Mundial en vertical, Catar en el lado izquierdo y 2022 en el derecho de su cabeza.

Este popular hincha de la Selección Colombia vivió toda una fiesta con los otros hinchas invitados. Foto: Cortesía El Cole

Con todo ese color amarillo encima y la parafernalia, los caminos no conducían esta vez al estadio Metropolitano, sino al aeropuerto Ernesto Cortissoz, para conectar con la ruta Bogotá – Sao Paulo – Doha. Solo el último tramo le demandó 14 horas en un avión.



“A mí me fascina andar en avión. Por eso mi personaje del Cóndor me encanta por todo lo que vuela”, señala el hincha, cuyo personaje ya cumple 32 años de acompañar al equipo mayor en los mundiales de Italia, Estados Unidos, Francia, Japón y Corea, Brasil, Rusia y Holanda, este último correspondiente a la categoría Sub-20.

El estadio y el clima en Doha por esta época

Los cataríes, especialmente los menores de edad, le pidieron fotos a El Cole. Foto: Cortesía El Cole

Después de cruzar el mundo en avión, un nuevo país pisó. Asegura que ya perdió la cuenta de cuántas naciones ha recorrido como ‘Embajador de Colombia’, pero indica que este significó algo especial.



“Hablar de Catar es hablar de un país totalmente desconocido. Por falta de conocimiento, podríamos llegar a estigmatizar. Yo escuchaba ‘musulmán’ y me iba a los extremos. Pero ahora que vine, cambiaron mi forma de pensar”, confiesa.



Dio de qué hablar en su arribo. Agradeció a la seguridad del aeropuerto local que no le desarmó el vestuario especial ni el peinado, pese a los controles estrictos que incluían revisión antidroga. De inmediato se relacionó con los demás hinchas y se mezcló entre el grupo.



Pero cuenta que el colorido de su personaje llamó la atención de turistas y comunicadores, además de su carisma y personalidad, que lo distinguió del resto de fan leaders con quienes compartió hotel 5 estrellas, un paseo por el desierto y otros sitios icónicos.

El Cole se sintió atraído por la infraestructura y el colorido de Doha durante la noche. Foto: Cortesía El Cole

“El estadio Al Bayt, donde se realizó la inauguración de la Copa Árabe, tiene forma de carpa por conservar la cultura. Está a hora y media de Doha, tiene aire acondicionado, como todos, garantizando que va a ser un Mundial que rompe con el esquema”, señala.



Añade que, durante el acto inaugural, hubo un derroche de capacidad tecnológica, donde el protagonismo lo tomaron los drones, los hologramas y el performance de los artistas cataríes.



Con respecto al clima, cuyo ítem ha sido motivo de preocupación previo al Mundial, sostiene que en esta época (la misma en que se realizará la Copa Mundo) llega a una temperatura máxima de 25 °C y una mínima de 14 °C, según logró percibir durante su estadía.

El choque con las cataríes y el inodoro bañado en oro

También lo impactó el inodoro bañado en oro, por lo que prefirió no usarlo. Foto: Cortesía El Cole

“Me impresionó el hecho de que hayan construido en una isla un sector financiero que llaman La Perla, entre modernidad e historia. Nos hicieron una inducción y nos decían que no nos acercáramos a las mujeres ni a pedirle una foto, porque nos podían deportar. Ellas se acercaban a pedirme foto, se las daba, y después yo les hacía seña para otra foto, mostrándoles el celular, y ellas no lo permitían, se ponían serias”, recuerda.



En cuanto a la alimentación, El Cole señala que acostumbran a servir en abundancia, principalmente carne, predomina el carnero y evitan la carne de cerdo. En general, le gustó la comida árabe, pero una excentricidad lo impactó.



“En un restaurante muy famoso, entré al baño y me encontré un inodoro de oro. Se me quitaron las ganas, no lo iba a ensuciar (risas). Las llaves, el lavamanos, todo era una belleza”, relata el hombre.



Entre otros detalles, El Cole añade que temía por represalias en su contra por el mensaje cristiano que lleva su bandera de Colombia. Por el contrario, solo le pedían fotos. Como recuerdo, trató de traerle a los amigos decenas de linternas que les regalaron en el estadio, pero las olvidó en el hotel.

“A pesar de que no éramos de la misma cultura, del mismo idioma, hicimos un grupo homogéneo, para que vean cómo el fútbol es universal y une a las naciones. Ese es el poder del fútbol. Con esa invitación, recogieron las experiencias para aplicarlas en el Mundial”, cierra.



Así, con tantos aprendizajes, adición de kilómetros y anécdotas que enriquecerá el libro que está escribiendo desde Barranquilla, El Cole le madrugó a Catar, con la confianza de que la Selección asistirá y él volverá. ¡Vaya, Cole!



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

