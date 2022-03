"Este tema es muy especial y se lo dedico a mi madre que se me fue, a los tambores y al Carnaval de Barranquilla", dijo visiblemente emocionado el Checo Acosta al recordar a su madre Ruth, que falleció por no superar el Covid-19.



(También: ¿Se coló Aida Victoria Merlano en desfile del Carnaval de Barranquilla?)



El Checo inundó el escenario del Festival de Orquestas en el estadio Romelio Martínez en un homenaje a su trayectoria artista y por ser el embajador del Carnaval de Barranquilla a nivel nacional e internacional.

Al finalizar su presentación, Checo Acosta dejó brotar sus lágrimas al recordar nuevamente a su madre e inmediatamente fue abrazado por su esposa Jazmín Tobón, principal bailarina de su espectáculo en tarima.

Facebook Twitter Linkedin

El Turbante de la Tradición y una placa como exaltación especial recibió el Checo Acosta. Foto: Prensa Carnaval

"Dios bendiga a mi madre y Dios los bengida a ustedes. De mi paredes aprendí el amor por la música y de mi madre heredé el amor por la gente y el amor de Carnaval de Barranquilla", dijo entre lágrimas el homenaje del Festival de Orquestas 2022.

Lea: Estos son los ganadores del Congo de Oro del Festival de Orquestas)

Dios bendiga a mi madre y Dios los bengida a ustedes. De mi paredes aprendí el amor por la música y de mi madre heredé el amor por la gente y el amor de Carnaval de Barranquilla FACEBOOK

TWITTER

La gerente de Carnaval de Barranquia, Sandra Gómez, le hizo entrega de una placa como exaltación especial que confirma que el Checo Acosta es el Príncipe del Carnaval de Barranquilla.



"Me siento orgullosa y agradecida por la bendición de dirigir este Carnaval que articula el trabajo de muchas personas, pero es un Carnaval que no sucedería sin tu obra", afirmó Gómez.



La Reina del Carnaval Valeria Charris hizo entrega del Turbante de la Tradición agradeciéndole por su música y por su amor al Carnaval de Barranquilla.



(No deje de leer: La 'cipote pelea' en la Danza del Garabato del Carnaval de Barranquilla)



"En nombre de toda Barranquilla, gracias por cantar la música que nos pone a bailar a todos. Hoy me vesti de reina vitamina para seguir homenajeandote", dijo la Reina del Carnaval.

BARRANQUILLA