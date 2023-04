El departamento del Atlántico pierde 7 mil millones de pesos, que dejan de ingresar a la salud por concepto de chance ilegal.



(Además: Procuraduría ordenó la suspensión del alcalde Riohacha: José Ramiro Bermúdez)



Así se dio a conocer en un comunicado de prensa la Gobernación del Atlántico, luego del primer Comité de Lucha Contra el Chance Ilegal 2023, liderado por la Secretaría de Interior y Gobierno, con el apoyo de Edusuerte.

De acuerdo con el gerente de Edusuerte, Pedro Fayad, en los municipios se siguen jugando la 'blanquita' y las rifas no autorizadas.



(También: Estación La Catedral de Transmetro se convierte en galería fotográfica)



"Muchas personas en el departamento siguen jugando rifas, keno y bingos no autorizados. Les recordamos a esos jugadores que en la boleta debe decir quién autoriza el juego", afirmó Fayad.



El evento también contó con la asistencia del secretario de Interior y Gobierno, Yesid Turbay; el gerente de Supergiros, Daniel Muñoz y las autoridades municipales y de Policía.



El comandante de la Policía del Atlántico, teniente coronel John Urrea, indicó que, en lo que va de 2023, se han realizado 28 capturas e incautado elementos por 40 millones de pesos dedicados al chance ilegal.



(Le puede interesar: ‘¡Yo no soy Mario Miranda!’)



"Este trabajo se ha venido haciendo de manera articulada con las autoridades gubernamentales, municipales y la empresa reguladora de estos juegos", indicó Urrea.



En cuanto al área metropolitana de Barranquilla, el coronel Óscar Daza, comandante operativo de la Metropolitana de Barranquilla, destacó que se han realizado diferentes operativos para atacar este flagelo.



"En lo corrido del año, llevamos 22 capturas y se ha impactado en más de 1.200 millones de pesos afectando a estas estructuras delictivas", manifestó.



Por su parte, Lira Osorio, asesora de la Alcaldía de Usiacurí, dijo que la propuesta es descentralizar el Comité de Lucha Contra el Chance Ilegal, para llevarlo a los municipios y tener más herramientas para erradicar los juegos de chance ilegal", aseguró.

En Twitter:@leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente escríbeme a leoher@eltiempo.com