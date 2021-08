La terraza, la mejor vitrina para la carpintería de  Eric Salas

A las 7 a. m. el ruido que produce el motor de una sierra ahoga el canto de los pájaros que revolotean en los patios y árboles de la calle 16 con carrera 23 del barrio Las Nieves, en el sur de Barranquilla.



El estridente sonido es el anuncio al vecindario que ya la carpintería de 'El Flaco' abrió, y que el nuevo día lo recibe con la bendición del trabajo.



El ruido pareciera no incomodar a los vecinos, acostumbrados ya a ver a Eric Salas con sus hijos trabajando en la terraza de una pequeña casa, donde viven hace más de 20 años.

Son cinco muchachos de diferentes edades que en silencio, y bajo la mirada de Salas, trabajan con agilidad en el armado o fabricación de juegos de cuarto, sala, comedor o muebles de cocina. También en piezas más básicas como ventanas o puertas.



“Ellos son mi mano derecha”, comenta ‘El Flaco’, como le dicen amigos y clientes, mientras da la instrucción para pulir la superficie de una mesa.

Creció entre el aserrín

Eric Salas es un curtido carpintero que creció entre aserrín y madera en la carpintería de su padre. De ocho hermanos, los cuatro varones salieron carpinteros. “Mi papá me enseñó a trabajar desde pequeñito, y esa fue la mejor herencia que me dió”, dice.



Cuenta que desde que tiene uso de razón ha trabajado la carpintería, “no pude terminar los estudios por falta de plata, por eso me decidí a trabajar”.

Desde las primeras horas del día Eric Salas inicia el trabajo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Hoy a sus 52 años de edad transmite esa experiencia y conocimiento a sus hijos, con lo que mantiene vivo uno de los oficios más antiguos del mundo en un sector popular de Barranquilla.



Está casado con Edilma Amador, de cuya unión hay siete hijos, cinco varones que trabajan con él. “Son buenos en todo, aprendieron a ganarse el plato de comida. Los dos mayores, de 23 y 26 años, los contratan en carpinterías. Cuando se quedan sin trabajo me ayudan aquí”.



Salas recuerda que trabajó durante muchos años en talleres fabricando muebles para almacenes, pero la paga era demorada y mala, por lo que tuvo muchos problemas financieros. Por eso decidió montar el taller en su casa, y con el apoyo de sus hijos ha salido adelante.



Eric Alfonso Solano Amador, el hijo mayor, cuenta que gracias al entrenamiento de su padre ha conseguido trabajo en muchos talleres, donde hace lo que le pongan hacer: “les gusta mucho la forma en que trabajo, por eso siempre me llaman”, dice el joven.

La oportunidad de la pandemia

En el barrio Las Nieves hay varios talleres de carpinteros que producen muebles para los almacenes del Centro de Barranquilla, donde hay más de 50 negocios que ofrecen trabajos en madera.



Pero con la pandemia del coronavirus muchos de estos talleres fueron cerrados. Algunos empresarios, dueños de almacenes de muebles, utilizaron los subsidios del Gobierno para mantener el negocio a flote y subcontrataron la producción con talleres pequeños como el de Salas y sus hijos.

Los hijos de Eric Salas ha seguido la tradición familiar del trabajo en carpintería. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

“Me mandaban hacer los trabajos y aproveche. Gracias a Dios no me puedo quejar de la pandemia, me fue mejor que antes”, dice Salas.



La casa de Salas es pequeña, por eso debe aprovechar los espacios, para poder atender todos los trabajos.



En el patio tiene máquinas eléctricas con las que pule, corta y pinta. Y en la terraza es donde arma las piezas. Allí se les ve desde que el sol se asoma por los techos empinados de las casas, hasta cuando la noche cae. Son jornadas de casi 10 horas.



En el taller trabajan la ebanistería y la carpintería. “Somos ebanistas porque fabricamos muebles finos como los juegos de sala, de cuarto, comedor, o muebles de cocina, y también carpinteros ya que armamos puertas, ventanas, techos, para lo que nos busquen”, explica.

La terraza de la casa de Eric es donde arman los muebles. Foto: Cortesía Luisa Manotas

Además esa terraza funciona como una clínica de muebles, en la que se hacen reparaciones, se pinta o tapiza.



Salas asegura que trabajar en la terraza de la casa ha sido la mejor vitrina, ya que los clientes se detienen a mirar, y cuando ven la calidad de los trabajos hacen encargos. “La gente regresó a buscar al carpintero de barrio”, cuenta Salas.

Da gusto ver una familia tan unida y trabajando todos en plena pandemia FACEBOOK

TWITTER

“Da gusto ver una familia tan unida y trabajando todos en plena pandemia”, cuenta Luisa Manotas, una vecina de Salas que también ha sido cliente. “Ellos me hicieron el mueble de la cocina de muy buena calidad y precio”, contó ella.



‘El Flaco' reconoce que son muchos los carpinteros que cargan con mala fama, por no entregar los trabajos a tiempo y el cumplimiento es su mejor carta de presentación.



“Así sea que no le quede nada, entregó el trabajo en la fecha que prometí. La situación está muy dura, toca conservar al cliente para que regrese y nos recomiende”, cuenta Salas mientras termina de pintar una mesa que luce en la terraza y que llama la atención a un extraño que le pide que le haga una igual.

