El Caribe, región resiliente pese al cambio climático

La Corporación Autónoma Regional de la Guajira, Corpoguajira, declara hoy como zona protegida 67.000 hectáreas de áreas marinas en Uribia y Manaure, incluidas 13.500, que corresponden a pastos marinos, uno de los más escasos ecosistemas del planeta, lo que favorecerá directamente la supervivencia de 5.000 familias indígenas.



Los pastos marinos son ecosistema clave para el hábitat de la tortuga y criaderos de una amplia variedad de peces y otras especies. En los dos municipios guajiros está el 85 por ciento de pastos marinos del país.



La noticia la entregó Luis Manuel Medina Toro, director general de Corpoguajira, durante el Foro Caribe Ambiental, desarrollo sostenible y cambio climático, organizado por Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar y la Cámara de Comercio de Cartagena.

“Hemos avanzado pero todavía hay un gran rezago porque son más de 1.000 hectáreas las que se deben proteger en la región; debemos avanzar y declarar como áreas protegidas nuestros ecosistemas estratégicos, por la vulnerabilidad que tiene el Caribe al cambio climático”, dijo Medina Toro, quien lidera el nodo de cambio de Climático para Caribe e Insular.



Los Montes de María, la Serranía de San Lucas, el Nudo de Paramillo, y la Sierra Nevada de Santa Marta son regiones en la mira de las autoridades ambientales porque se vienen presentando incendios forestales, y la tala indiscriminada.

Contra la erosión costera

Casos emblemáticos como la isla de Tierrabomba en Cartagena o la vía Barranquilla - Ciénaga donde el mar se está tragando la tierra es una de las mayores alertas.



“Una región resiliente como lo ha demostrado siempre el Caribe ante fenómenos adversos hoy debe concentrar esfuerzos contra la erosión costera que es progresiva y tiene en riesgo la infraestructura turística, vías e industria; por ello el llamado es a que las entidades y la empresa privada unan esfuerzos. Hay que unificar estrategias enfocadas a combatir el problema en toda la región”, señalo Paola Mercado, directora ejecutiva del Centro de Pensamiento de Cartagena y Bolívar.

Movilidad sostenible

En el panel de Movilidad, Howard Villarreal, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de Bolívar, destacó la importancia de usar medios alternativos de transporte en la ciudad, desafortunadamente, no hay estructura para hacerlo. “La solución de movilidad en Cartagena no se logra solo con ciclorrutas, si estas no van acompañadas de arborización”, comentó.



Michael Peñalver, jefe movilidad de Surtigas, destacó una disminución del 29 por ciento de dióxido de carbono en Cartagena desde que se inició el paso de uso de combustibles tradicionales al gas natural vehicular en la ciudad, y señaló que en general la región hoy es ejemplo nacional en este sentido.



“El cambio climático no conoce de jurisdicciones ni entidades, pero nosotros sí conocemos el cambio climático, por lo tanto deben acabarse los aplausos individuales”, dijo Ángelo Bacci, director (e) de la Corporación Autónoma del Canal del Dique, Cardique.



