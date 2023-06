El Buque Escuela “ARC Gloria”, considerado como el embajador de Colombia en los mares, llegó a la ciudad de Barranquilla para dar inicio al crucero de entrenamiento de Grumetes No. 30 de la Escuela Naval de Suboficiales, en el que recorrerá más de 1.600 millas náuticas, surcando las aguas del río Magdalena hasta llegar al Puerto de Santo Domingo en República Dominicana, visitando San Andrés y Providencia hasta retornar a la arenosa el próximo 30 de junio del 2023.



El Buque Insignia de Colombia abrirá sus puertas en el Gran Malecón sector Puerta de Oro, de manera gratuita, este sábado 03 de junio entre 09:00 a.m. y 10:00 p.m. y el domingo 04 de junio entre las 07:30 a.m. y 12:00 m.

Este espacio brinda la oportunidad para que propios y turistas conozcan la historia de la Armada de Colombia y sus Marinos Bicentenarios, quienes, durante 200 años se han desplegado desde todos los puntos cardinales protegiendo la soberanía y garantizar la defensa marítima y fluvial del país.



El próximo domingo 04 de junio a las 03:00 p.m., 68 futuros Suboficiales de la Armada de Colombia iniciarán su etapa de embarque con una solemne ceremonia, que dará apertura a la travesía de 30 días por el mar Caribe.



En este escenario, los Grumetes Navales fortalecerán sus capacidades y habilidades en maniobras marineras y de navegación, contribuyendo a la formación integral de los tripulantes de la Institución Naval.

El Buque Escuela ARC "Gloria" llega a Barranquilla, celebrando el #BicentenarioNaval durante este fin de semana tendrá sus puertas abiertas para la ciudadanía. Conozca los horarios para visitar el Buque Insignia de nuestra @ArmadaColombia aquí: ➡️ https://t.co/c1WxtKwMq5 pic.twitter.com/Gvp7OUpnUg — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 3, 2023

La Armada de Colombia invita a los visitantes a seguir las recomendaciones de seguridad impartidas por el personal de control acceso, con el fin de hacer un ingreso seguro que permita brindar una gran experiencia a bordo del Buque “ARC Gloria”.

