El barrio San Bernardo en Soledad tiene su primera vía pavimentada

El domingo pasado, los vecinos del barrio San Bernardo en Soledad (Atlántico) celebraron tener la primera calle pavimentada, luego de que varias administraciones durante 22 años intentaran realizar esta obra.

Se trata de la calle 71 entre transversales 1B y 2C sur. Son ocho cuadras que atraviesan mil metros de pavimento, que conecta a este barrio del suroccidente de Soledad con La Central, Ciudad Caribe III, Don Bosco y la Murillo.



El alcalde Joao Herrera y la primera gestora social del Municipio, Alba Olaya de Herrera llevaron la alegría a este sector de la municipalidad en donde a ritmo de cumbiambas y en acompamiento con niños y habitantes quienes en bicicleta, patines y a pie recorrieron los 1 mil metros de pavimento con el mandatario soledeño.



“Esta es la primera calle que se pavimenta en este barrio de casi un kilómetro con tuberías nuevas de alcantarillado y agua potable”, así lo manifestó el mandatario, quien también celebró que este sector de la cabecera municipal se esté conectado con la civilización, ya que se tenían olvidados por no tener una calle de acceso en buenas condiciones.



Los mayores beneficiarios son los estudiantes del Colegio San Antonio de Padua sede 2 quienes cuando llovían no podían ir al colegio por el arroyo de fango, que según habitantes del sector, se formaba y esto provocaba que la educación de los niños se afectara.



Este primera calle, los habitantes del barrio, decidieron llamarla Avenida ‘Joao Herrera Iranzo’, en honor al acalde que llevó a cabo la obra y no quedó solo en promesas.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Para EL TIEMPO

Barranquilla

@Jorgedelahoz2