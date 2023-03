Antakya es una ciudad de Turquía de unos 500 mil habitantes, fundada a finales del siglo IV AC, con una historia importante en el cristianismo.



(Además: La ANI habría incurrido en presunta omisión en caso del peaje Papiros)



Allí, sostienen los textos bíblicos, fue el lugar donde Pablo predicó su primer sermón cristiano en una sinagoga y donde los seguidores de Jesús fueron llamados cristianos por primera vez.

Pero la tranquilidad de esta histórica ciudad fue interrumpida de manera abrupta la madrugada del pasado 6 de febrero por un devastador terremoto que golpeó a un amplio territorio de Turquía y Siria y que cobró la vida de unas 45 mil personas, además de la destrucción de pueblos enteros.

Facebook Twitter Linkedin

La ciudad de Antakya (Antioquia) fue una de las afectadas por el terremoto del pasado 6 de febrero. Foto: Cortesía Iván Francisco Escobar

Hasta este remoto lugar llegó, cuatro días después de la tragedia, el chef barranquillero Iván Francisco Escobar como parte de una misión humanitaria de la organización Word Central Kitchen, con sede central en los Estados Unidos.



(También: Sabanilla: así será la primera playa ordenada que tendrá el Caribe colombiano)

Facebook Twitter Linkedin

El chef Iván Escobar El chef en el 2021 estuvo trabajando en labores humanitarias en las islas de Providencia y Santa Catalina,, luego del huracán que las devastó Foto: Cortesía Iván Francisco Escobar

“Envié como 1.000 correos para que me aceptaran”, contó Escobar en conversación telefónica con EL TIEMPO, para poder hacer parte del equipo que esta organización dedicada a llevarles alimentos a las personas que son víctimas de catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, ciclones, incendios forestales, entre otros.



Escobar es un reconocido chef en Barranquilla, en donde tuvo tres importantes restaurantes, ubicados en sectores del norte de la ciudad, pero que como consecuencia de la pandemia del covid-19 debió cerrar.



“No me quedé quieto, seguí trabajando de manera particular atendiendo a mis clientes de forma particular y banquetes”, cuenta el hombre, que, justo al momento de conceder esta entrevista vía telefónica, un temblor vuelve a sacudir la tierra donde se encuentra.



“Está temblando otra vez. El de ayer fue peor, se estremecieron todos los platos y ollas de la cocina. Fue teso”, cuenta el hombre que no oculta el nerviosismo por la situación.

La historia del viaje

Escobar se denomina como un hombre con una amplia vocación de servicio, y lo mejor que puede ofrecer es su arte en la cocina.



Por eso cuando escuchó hablar de World Central Kitchen, como una organización que recorre el mundo llevando alimentos a los víctimas de catástrofes naturales, no dudó en alistarse.



(Le puede interesar: ¿Cómo operaba banda que engañaba a Embajada americana con trámite de visas?)



Esta no es su primera experiencia en zonas de desastres. El chef estuvo trabajando en labores humanitarias con esta organización con el huracán que devastó a las islas de Providencia y Santa Catalina, en 2021.



Pero confiesa que lo que le ha tocado vivir en Antioquia (Antakya, en turco) nunca lo había enfrentado, por las dimensiones de la catástrofe: número de muertos, desaparecidos, la ciudad destruida y el drama de los sobrevivientes.



“Es muy duro ver a tanta gente necesitada, a los socorristas dando todo y el panorama desolador de los escombros y la destrucción que dejó el terremoto”, dijo al describir que el frío es terrible: “en la noche las temperaturas bajan a cero grado y así siguen trabajando los rescatistas”.

Jornadas de más de 14 horas de trabajo



El trabajo del chef barranquillero es duro. Son jornadas de 12 y 14 horas diarias, en donde tiene que dirigir a un grupo de 12 personas, entre los que se encuentran seis chefs que lo acompañan.

Facebook Twitter Linkedin

El barranquillero, Iván Escobar, trabaja con un equipo de seis ches de diferentes partes del mundo. Foto: Cortesía Iván Francisco Escobar

El equipo trabaja en una cocina que improvisaron en un salón de eventos que fue golpeado por el primer terremoto. Desde los Estados Unidos les llegó todo el equipamiento para que comenzaran a trabajar.



Al día preparan unas 20 mil raciones alimenticias que reparten entre soldados, socorristas y personas que necesitan comer.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Escobar durante una de sus jornadas de trabajo en Turquía. Foto: Cortesía Iván Francisco Escobar

“Hay momentos en que no damos abastos por la gran cantidad de personas que llegan”, cuenta Escobar, al recordar que lo más duro es que aún no ha dejado de temblar en toda la zona, “tenemos que trabajar así y no es fácil. Nunca había vivido algo así”, dice.



El hombre destaca el apoyo de empresarios de todo el mundo que han enviado ayudas para que los fogones no se apaguen y no les falte nada a los chefs que están al frente de la cocina. “Todo lo que se pide llega a más tardar en dos días”, indica.



Además del punto donde se encuentra el chef barranquillero, World Central Kitchen ha instalado otros seis a lo largo de la zona del desastre.



En medio de gritos y llantos de familiares de los desaparecidos, los momentos de angustia cuando tiembla, de tristeza cuando escucha que no encontraron a nadie, de desolación ante tanta ruinas y escombros, pero también de alegría por poder darle una comida caliente a esos héroes que intentan rescatar más vida, transcurre la vida de este chef barranquillero en un pueblo de mar mediterráneo, lejos de su tierra y su gente.



Escobar estará en esta zona hasta mediados de marzo, cuando será relevado por otro compañero. Él deberá regresar a su cálida Barranquilla, en donde estará atento a otro llamado para ir a donde pueda hacer lo que más le gusta: cocinar para los que lo necesitan.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Corresponsal de EL TIEMPO

En Twitter @leoher69

Si tienes algo que contar, escríbeme a leoher@eltiempo.com

Lea más noticias de Colombia aquí