Abandonar todo persiguiendo los sueños y cruzar al otro lado del ‘charco’, no es tarea sencilla. Aún más si se logra solo y con apenas 17 años. Pero Cristian Abad tenía clara la decisión y el destino que quería para su vida.



Este barranquillero, que hoy tiene 19 años, se fue a España (a casa de una tía) con una maleta llena de ilusiones y con el objetivo de estar cerca del baloncesto de élite.

Pero no ha sido fácil. Llegar al país ibérico significó para Cristian un sinfín de cosas. Con una visa de estudiante, comenzó una carrera que no estaba en sus planes, y que nada tenía que ver con el baloncesto.



“Fue complicado todo ese proceso de venirme para España, sobre todo los papeles, gracias a Dios tuve el apoyo de mis padres. Llegué y empecé a estudiar instalaciones eléctricas, algo que, por supuesto no me gustaba porque yo nací para el deporte”, indicó en entrevista con EL TIEMPO.

El gusto por la práctica de este deporte, inició a los 9 años. Foto: Cortesía

Comenzó arbitrando

Fue difícil, estaba completamente solo, pero encontré el apoyo de mucha gente FACEBOOK

Reconoció que muy poco le “prestaba atención” a los estudios, y como tenía claro a qué había ido, decidió hacer un curso de árbitros y a dirigir partidos de básquet.



“Empieza a ser de gran ayuda porque yo ya puedo pagarme el alquiler de una habitación y quitarles ese peso a mis padres en Colombia. Yo viví con una tía en Málaga por tres meses, y luego ya me paso a una habitación compartida”, explicó.



Pitar juegos le significó un ingreso de unos 250 euros, lo que le alcanzó para independizarse, pero a la vez, enfrentarse a un mundo completamente diferente y en el que él solo debía prepararse la comida, lavar su ropa, entre otros.



“Fue difícil, estaba completamente solo, pero encontré el apoyo de mucha gente aquí, siempre me he encontrado a personas que me brindan una mano”, aseguró.



Ya en el 2022 y tras la reapertura de las fronteras por la pandemia del covid-19, sus padres se fueron a España, y con la familia completa, Cristian empieza a sentir un gran alivio.

Nace su proyecto

Con su escuela ha recorrido poblaciones alejadas en España. Foto: Cortesía

Me fui dando cuenta que este deporte prácticamente no existía ahí FACEBOOK

Moviéndose de un lado a otro entre Málaga y a Aguadulce, municipio de la provincia de Sevilla, en la región de Andalucía, Cristian Abad se encontró con la sorpresa de que pese a que España es un país en el que el baloncesto es un deporte masivo, en ese lugar específicamente era poco o nada el interés que había por la pelota naranja.



Tenían los escenarios adecuados y aun así nadie se interesaba en jugarlo, situación que aprovechó este joven para poner a funcionar un proyecto, que a la postre, se convertiría en todo un éxito.



“Me fui dando cuenta que este deporte prácticamente no existía ahí y en los pueblos cercanos. Pensé en la posibilidad de crear una escuela móvil, donde en una furgoneta lleváramos todos los implementos necesarios para la enseñanza y práctica del deporte”, contó.



Con su escuela ha recorrido poblaciones alejadas como Pedrera, Gilena, Cruz del Humilladero en esa misma ruta de Málaga a Sevilla. La idea de ser la primera academia móvil que enseñe baloncesto en este país europeo y poder ser un referente, no es solo liderarla en la parte deportiva, sino también en lo social.



“Veía niños con problemas de obesidad, con adicción a las drogas, así como al alcohol, al cigarrillo, y ver esas cosas me ponía a pensar. Entonces surgió la idea de este proyecto”, recordó vía telefónica el joven deportista.

Entre los cinco mejores

Todos estos proyectos eran de distintas partes de España, con respaldo de importantes fundaciones, escuelas y hasta equipos profesionales FACEBOOK

TWITTER

Y ha sido tanta la acogida que ha tenido su academia, que fue seleccionado entre los 100 mejores proyectos por la Liga Endesa Basket Lover, que funciona como una fundación de la Liga Profesional de Baloncesto en España.



A esa convocatoria aplicó tres días antes de que se cerraran las inscripciones. Lo hizo con la idea de que podría conseguir un apoyo que le permitiera darle más fuerza a su academia ‘Baloncesto en Movimiento’.



Y entró pisando fuerte. Su propuesta fue la mejor valorada, y entre esos 100 proyectos inscritos, fue elegido inicialmente entre los 65 mejores de la convocatoria, luego entre los 12 y finalmente seleccionado entre los cinco, los cuales se repartieron 15.000 euros para seguir impulsando sus proyectos con Liga Endesa de Corazón.



“Es impresionante, porque todos estos proyectos eran de distintas partes de España, con respaldo de importantes fundaciones, escuelas y hasta equipos profesionales de baloncesto y nosotros solo teníamos una vocación familiar: llevar el baloncesto a todos los rincones y cada vez a más gente, sin distinción”, refirió Harold Abad, padre de Cristian, y quien ha sido un apoyo fundamental en esta iniciativa.

La idea de expandirse

Este joven aspira a que su academia se expanda por toda España y a su paso, darles la oportunidad a talentos barranquilleros. Por eso su deseo de quedar como primero en la lista de ganadores.



“Queremos contar con el apoyo de los colombianos, no solo para que conozcan de este proyecto, sino también para que sepan que nuestra idea es ayudarlos y tenerlos en cuenta. El propósito es más adelante traer entrenadores y jugadores desde Colombia para que hagan parte de ‘Baloncesto en Movimiento’ con contratos de trabajo y seguir aprendiendo y nutriéndose del baloncesto español”, concluyó.

Sus inicios

El gusto por la práctica de este deporte, inició a los 9 años. Todavía no sabe a ciencia cierta qué lo cautivó, solo recuerda que bastó con tocar un balón durante un receso en una jornada escolar en el colegio Liceo Pichincha de Cali, Colombia, donde estudiaba, y de inmediato supo que quería dedicar su vida a todo lo que tuviera que ver con el baloncesto.



Tuvo un recorrido amplio por academias de Barranquilla, como Cachorros, Promesas y Tiburones, y en Pereira estuvo en equipos como Raptors Caney.



“Lo tuve en Tiburones y además de verle condiciones supe que era muy inquieto y siempre quería saber más. Luego se me va para Pereira, donde al poco tiempo lo veo jugando con equipos semiprofesionales y como titular. Ahora con su proyecto de Baloncesto en Movimiento no me extraña para nada lo que está consiguiendo”, expresó Harold Hoyos Gómez, fundador del Club Tiburones y actual dirigente de la Selección Atlántico de Baloncesto.



Su trayectoria lo llevó a hacer parte de selecciones Atlántico, con la que logró un subcampeonato en unos Juegos Nacionales.

