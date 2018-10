El barranquillero que busca revolucionar el mercado de las pizzas 

Ser emprendedor, en estos tiempos donde las grandes marcas tienen a la mayoría de los consumidores, es algo muy complejo. Ser emprendedor es un camino lleno de oportunidades, pero también de fracasos. Sin embargo, si se es persistente, se puede llegar al éxito.



Este es el caso de Giovanni Solano, un barranquillero de 38 años, que hoy en día está revolucionando el mercado de la pizza en Colombia. Aunque para él, este no es simple negocio, sino una empresa.

Como en todo proyecto, el inicio del emprendedor es difícil. Hay mucha competencia y pocos consumidores. Pero con estrategias, y no yendo en contra de la corriente, se puede triunfar FACEBOOK

Solano vivió su infancia jugando fútbol en las calles de la ciudad con sus amigos y disfrutando del Carnaval cada año. Estudió su bachillerato en el Colegio San José de Barranquilla, prestó el servicio militar en la policía, y finalmente, decidió estudiar Administración de Empresas en la Universidad del Norte.



Después de terminar su carrera, en el 2003, estudió una especialización en Gerencia en Empresas Comerciales. Emprendió se vida laboral en empresas locales, y después de un tiempo, partió a Bogotá. En Bogotá, en compañía de dos amigos, Mario Andrés Figueroa, ingeniero industrial y Camilo Bermúdez, administración de empresa, emprendieron un camino llamado La Vera Pizza.



En octubre de 2015 nació La Vera Pizza, la primera cadena colombiana que la sirve la pizza doblada, auténtica manera como se come la pizza italiana. También, la primera cadena que usa una masa madurada que requiere 72 horas de preparación y comercializando bajo el modelo de low cost, es decir, un formato que renuncia a los lujos y traslada todos los beneficios al bolsillo de los clientes. Según Solano, logrando una exquisita receta basada en calidad del producto y precio justo.

“Como en todo proyecto, el inicio del emprendedor es muy difícil. Hay mucha competencia y tienes pocos consumidores. Pero con estrategias, si en verdad es eso lo que quieres, y no yendo en contra de la corriente del río, se puede triunfar. Por ejemplo, hoy en día, tu empresa tiene que estar en la web. Si no lo haces, no existes. Hay que ir al mismo ritmo del que va el mercado”, afirmó Solano.



En estos tres años, La Vera Pizza ya cuenta con 4 puntos de ventas en Bogotá, y con la intención de crear otros puntos más en el resto del país. Sobre todo, en la costa, ya que es una de las principales regiones de Colombia que más consumo hace de comidas rápidas.



Críticos gastronómicos colombianos, situados en la capital, aseguran que la marca se ha convertido en la revolución de la pizza por su modelo de empresa y por mantener la verdadera esencia italiana.



Recientemente, Alejandro Escallón, reconocido crítico gastronómico, le otorgó un 10 al producto, que es la máxima calificación posible en su escala de valoración de restaurantes. Hasta el momento, La Vera Pizza ha vendido más de 150 mil pizzas, y han recibido más de 300.000 clientes.