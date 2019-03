Atlántico lucha contra focos de sarampión y dengue

En esta semana se han dado cifras precisas de focos epidémicos que afronta el departamento del Atlántico por la temporada de sequía que azota al norte de Colombia. Lo más relevante está en dengue (496 casos) y sarampión (4 casos).

Estas cifras han alertado a las autoridades de salud, las cuales vienen realizando campañas de control y prevención en los diferentes municipios para evitar que se continúe afectado un mayor número de atlanticenses.



Se ha informado que el dengue se da debido al poco cuidado que muchas veces se tienen en represas o tanques llenos de agua que no son tapados o protegidos adecuadamente, y que no se les cambia su contenido como máximo cada 5 días.

El sarampión se le atribuye, en estos momentos, al conglomerado número de migrantes venezolanos que han llegado al Atlántico, los cuales se les considera como los principales transportadores de esta enfermedad que es fácil de contraer.



Pese a que todos no estamos exentos de padecer alguna de las dos epidemias, los principales afectados son los menores de edad que no presentan vacunación o con que no cuenta con alguna de estas.

El Atlántico avanza en su trabajo

El mosquito Aedes aegypti es el principal transmisor de enfermedades como dengue o zika.

La Comisión Regional de Monitoreo y Re-verificación de la Eliminación de la Rubéola del Sarampión (MRE-RMC) visitó en el día de ayer al Departamento para examinar los procedimientos en contra de esta enfermedad desde el año pasado, en donde se presentaron dos casos (6 en total con los de 2019) que fueron atendidos de manera oportuna.



“Estamos complacidos por el gran trabajo que se viene haciendo en el país, al dar una respuesta planificada y agresiva para interrumpir la transmisión de este virus", destacó el presidente de la MRE-RMC, Jon Andrus.



13.874 dosis de vacunas han sido puestas en los diferentes puestos de salud del Departamento desde octubre pasado a niños entre los 6 y 11 meses de edad, para combatir que las epidemias que afrontamos incrementen el número de víctimas.



"Nos corresponde continuar con jornadas de vacunación más intensas y amplias en cobertura, siendo importante identificar a las personas que puedan estar aún sin vacunas. Hemos avanzado mucho pero no podemos bajar la guardia", manifestó Eduardo Verano, gobernador del Atlántico.

Datos del sarampión

El sarampión se presenta entre diez y doce días después de la exposición al virus, con fiebre alta que puede durar entre cuatro y siete días.

El sarampión es una enfermedad infecciosa de tipo viral, de fácil y rápida propagación. Se transmite de persona a persona por gotitas de saliva del infectado, vía aérea.



Los síntomas son: fiebre, brote (erupción), tos, secreción nasal y conjuntivitis.



Están en riesgo de adquirir la enfermedad los menores de 11 años sin antecedentes de vacunación o con esquemas incompletos; usuarios mayores de 11 años sin antecedentes de vacunación o con esquemas atrasados; usuarios extranjeros sin antecedentes de vacunación.



No se requieren refuerzos para la población infantil si ya cuentan con sus dosis del año y el refuerzo a los 5 años.



Se puede complicar con neumonía, infecciones del oído y diarrea, las cuales son más frecuentes en niños menores de 5 años y adultos mayores de 20 años.

Soledad cuida la salud de los migrantes



El municipio de Soledad, es uno de las zonas que ha recibido mayor número de migrantes venezolanos, por tal razón las autoridades han puesto con alerta roja este sector del Departamento, además que de aquí salieron dos casos de sarampión.



En el día de ayer, la ONG Fundación Panamericana para el Desarrollo- Fupad Colombia visitó este municipio y afirmó que con apoyo de la OEA, trabajará en Soledad para mejorarla atención primaria de la población inmigrante venezolana y la población colombiana de desplazados.



“Estamos haciendo acercamientos institucionales para desarrollar nuestro proyecto, por un lado, con apoyo de nuestro staff de profesionales en el área psicosocial, médico y de enfermería y la aplicación de la prueba de VIH; y, por el otro, fortaleciendo la atención de los puestos de salud que prioricemos para mejorarlos”, manifestó Natalia Rey, coordinadora Fupad Colombia.



A corte de noviembre de 2018, Soledad registra 13.530 víctimas remitidas. A diciembre de 2018, 4.347 núcleos familiares y 7.675 venezolanos censados, de acuerdo a datos suministrados por la Secretaría de Gobierno y tomados de la Registraduría y su programa de Atención a Población Vulnerable. Un total de 3.529 venezolanos han sido registrados en la base del Sisbén.

