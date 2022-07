'La Puerta de Oro de Colombia', tierra de grandes talentos, no podía ser la excepción. Los murales, ubicados en distintas zonas de la ciudad, son trabajos de artistas urbanos que han encontrado en el arte callejero un estilo de vida.



Robert Barraza, conocido en el mundo artístico como 'Beerz', describe que "la calle es como un soporte gigante que pide color.



Una galería a la que todos pueden tener acceso para apreciar lo que hacemos, transformar y recuperar espacios, generar diálogos e interpretaciones subjetivas y objetivas e incentivar cambios por medio de las dinámicas de la creación artística, y un aporte social y cultural a la ciudad".



Esa ciudad que, sin duda, se abre a la posibilidad de mirar el arte con otros ojos, 'Beerz' reconoce que no ha sido fácil cambiar la mentalidad cultural de los barranquilleros, pero asegura que el trabajo realizado ha dado sus frutos, y hoy día la imagen ha cambiado.



"Anteriormente no era tan bien visto e incluso era estigmatizado aquí en la ciudad, cuando se salía a pintar te llamaban a la Policía. Pero desde hace unos años siento que las dinámicas cambiaron y empezó a tener mucha aceptación y demanda, y ahora si ven a uno como artista, más no como un vándalo raya paredes", asegura el integrante del colectivo EK.

‘Ceam Ceas' es uno de los artistas barranquilleros que a través de su arte intenta educar al espectador. El mural queda ubicado en el Malecón de Barranquilla Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Rincones locales

Es generar un pensamiento crítico al espectador tanto en el ámbito político como social, ambiental FACEBOOK

Existen rincones de Barranquilla que pueden pasar desapercibidos para quienes admiran la belleza de las ciudades.



En el barrio Abajo, por ejemplo, existen calles donde se puede apreciar una sinfonía de colores por los murales que allí hay plasmados, pero que muchos no encuentran el verdadero significado.



"El arte urbano, para mí, es algo más allá de embellecer un espacio, es generar un pensamiento crítico al espectador tanto en el ámbito político como social, ambiental, etc., por medio de una manifestación artística de cualquier disciplina. Quiere decir que el arte urbano no significa solamente pintar un muro en la calle, va más allá de eso", afirma 'Ceam Ceas', artista del colectivo Ceam.

Fuentes de inspiración

Estamos en una posición geográfica única que nos permite apreciar el color de una forma tan privilegiada FACEBOOK

Un homenaje a la ‘Novia de Barranquilla, Esther Forero, también está plasmado en las paredes de la ciudad. Mural de 'Beerz'. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Pero ¿en qué se inspiran estos artistas para plasmar sus obras murales?

‘Ceam’ utiliza el grafiti para expresar su punto de vista u opinión sobre algún tema.



"Como un escritor callejero, utilizo el grafiti para dar mi visión del mundo. Normalmente lo que plasmo tiene críticas hacia la situación política de mi ciudad o país, aunque no siempre lo hago por eso; el graffiti es una competencia para quien se mueve en él, se trata de marcar un estilo y resaltar ante los demás escritores".



Por su parte, 'Beerz' lo hace inspirado en el Caribe. "Estamos en una posición geográfica única que nos permite apreciar el color de una forma tan privilegiada que no se ve en muchos lugares. La fauna y la flora son parte fundamental de mi narrativa visual, las escenas cotidianas de las calles, la cultura afro", explica.



Arte que, para sus creadores, aporta desarrollo cultural a las ciudades.



"A parte de transformar, rescatar y embellecer espacios grises simples y abandonados, que no generan ningún tipo de diálogo, fortalece los lazos con la comunidad, gracias a la interacción y comunicación que se logra dar a partir de este movimiento", indica Barraza.



Igual pensamiento comparte 'Ceam Ceas', quien asegura que "si tomamos de ejemplo a otros países como México y su muralismo es un buen medio para educar al espectador, hacerlo pensar, sacarlo de algún pensamiento impartido o ajeno a su cultura.



Sin embargo, también hay que tener en cuenta que no es desarrollo utilizar el arte para la gentrificación u otro fin político, que lo que genera es más corrupción y menos conciencia".

¿En cualquier lugar?

Mucha gente pasa frente a los murales y no se percatan del arte que salta a la vista. Pintura de 'Beerz'. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Algunos ciudadanos aprecian el arte callejero, pero siempre y cuando se haga en un lugar destinado para ello.



Juan David Saade cree que "son una buena forma de expresar cosas por medio del arte, pero debe hacerse en lugares destinados, específicos".



Asimismo, opina José Mejía: "me gustan, pero siempre y cuando sean en espacios destinados para eso, o con permisos de quién corresponda. Hacerlo en propiedad privada creo que está mal".



En Barranquilla existen cinco colectivos que apoyan el arte de los murales como lo son Graff24, Fuan, Noah y los ya mencionados Ceam y Ek.



Ante la imagen de vandalismo que pueda existir aún en la ciudadanía para con el arte urbano, 'Beerz' y 'Ceam Ceas' saben que no pueden cambiar esa percepción de la noche a la mañana, pero concuerdan en que cada quien les da el valor y sentido a las obras con su crítica.

