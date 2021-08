El alemán que no encuentra dónde pagar sus impuestos

Mientras en el país arrastra desde hace años la preocupación por la evasión del pago de los impuestos, en Barranquilla un ciudadano alemán lleva varios meses enviando cartas y llamando a entidades para que le reciban el pago del impuesto predial de dos apartamentos.



Parece una historia de no creer. El angustiado contribuyente asegura que ha pedido información sobre sus predios en la constructora, el Instituto Greográfico Agustín Codazzi (Igac), el Área Metropolitana de Barranquilla (AMB) y a las alcaldías de Puerto Colombia y Barranquilla, a la Superintendencia de Notariado y Registro y al mismo Ministerio de Vivienda. Quiere que le aclaren cuál le puede recibir el dinero.

Pero en estas entidades pareciera que se tiran ‘la pelota’, y las respuestas que le dan no le aclaran a dónde ir pagar.



La situación la está viviendo Guido Kuck, de 46 años, para quien las cosas no han sido fáciles en Colombia. Sus dolores de cabeza comenzaron en el 2018, cuando compró de contado dos apartamentos, por 500 millones de pesos, a la constructora Grama, lo que terminó en una larga pelea para que le entregarán las escrituras.(Le puede interesar: La pesadilla de alemán por la compra de 2 apartamentos en Barranquilla)

El ciudadano alemán Guido Kuck, de 46 años, es dueño de dos apartamentos en Villa Campestre. Foto: Archivo particular

Este caso fue publicado en EL TIEMPO, lo que permitió conocer una lluvia de quejas de otras familias que tenían una situación similar.



Al final, la constructora le entregó las escrituras a Kuck, quien se pudo mudar con su familia, aunque no en el apartamento que había negociado. Ese lo vendieron y debió resignarse con otro.



Pero en esta historia no todo es felicidad. Ahora cuando intentó ir a pagar los impuestos de los inmuebles, localizados en el conjunto residencial Horizontes de Villa Campestre, ubicados en el municipio de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla, la referencia catastral de los apartamentos no aparece, sino la del lote donde se encuentran las torres, es decir no ha sido desenglobado.



“Son más de 200 apartamentos los que están en la misma situación. Quieren pagar los impuestos, pero no sabemos dónde. Es mucha plata, pero a nadie parece interesarle lo que no está pasando”, contó a EL TIEMPO el desesperado hombre.

De puerta en puerta

La travesía de Kuck comenzó en la Alcaldía de Puerto Colombia, donde dicen las escrituras que se encuentra su apartamento. “Allí me dijeron que fuera a la Alcaldía de Barranquilla porque no tenían una referencia catastral”, dice.



Luego se dirigió a la Alcaldía de Barranquilla, donde le respondieron que esa responsabilidad es de Puerto Colombia, por ser el lugar dónde compró el apartamento.



Ante esto decidió ir a la oficina del Área Metropolitana, entidad que asumió en diciembre pasado la gestión catastral de los municipios de Galapa, Malambo y Puerto Colombia. Tampoco encontró respuestas.



En Grama Constructores no le solucionaron nada. La empresa no le ha respondido los correos ni llamadas a él ni a ninguna de las personas que están en su misma situación.



La constructora se encuentra en un momento financiero difícil, ha incumplido con la terminación de varios proyectos urbanísticos y afronta muchas demandas en la Fiscalía.

Escrituras en dos lados

Ante las consultas y permanente investigación que ha realizado Kuck sobre la referencia catastral para poder ponerlos al día con los impuestos, se encontró que algunos apartamentos que fueron comprados en Puerto Colombia aparecen registrados en Barranquilla.

El conjunto residencial fue construido por la empresa Grama. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Desde la Gerencia de Gestión Catastral de Barranquilla le respondieron que luego de revisar uno de los correos, en el que aportó una hoja de escritura, sí aparece su apartamento en la base de datos.



El detalle, explica Kuck, es que la dirección no corresponde a su apartamento, y el número que le asignan como referencia catastral es desconocido para él.



“Todo es un gran caos que parece ser resultado de los cambios que se han producido en la gestión de catastral y solo cito a un vecino que me dijo ayer que: todos queremos pagar, pero hay temor de que el dinero no vaya al lugar correcto”.



Algunos vecinos de Kuck aseguran que han preguntado y nadie les dice nada. No entienden cómo es que compraron una propiedad en Puerto Colombia y ahora resulta que el lote donde se levantó se encuentra es en Barranquilla.



“Mis recibos de gas, luz, agua y Matrícula Inmobiliaria dicen que son de Puerto Colombia y ahora resulta que el apartamento debe pagar en Barranquilla”, sostiene el hombre en tono confundido, pero hasta el momento no le han recibido la plata.



Insiste que como extranjero no quiere tener problemas al entrar o salir del país por evasión de sus obligaciones tributarias, y por eso lo único que pide es que le digan en dónde pagar sus impuestos y eso si que todo quede claro, porque ya ha pasado muchos dolores de cabeza.

Leonardo Herrera Delgans

Corresponsal de EL TIEMPO Barranquilla

