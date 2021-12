Barranquilla, como otras ciudades del país, está viviendo una temporada de personas con malestar general, fiebre y afecciones respiratorias. Algunas de ellas y medios de comunicación locales han etiquetado los padecimientos como una gripa bajo el nombre de ‘El abrazo de Macta’.



La particular denominación se relaciona con la canción ‘Macta llega’ de la joven cantante Cindy Ávila, cuyo nombre artístico es ‘La Toxi Costeña’, que se popularizó hace algunas semanas y ya supera los diez millones de reproducciones en YouTube.

“Macta, llega, Macta, llega

Que acá está el tuyo con una loba

Macta, llega, Macta, llega

Que acá está el tuyo con una loba”.



Así dice el coro de la pista, en la que se habla de una infidelidad y se espera que ‘Macta’ llegue para constatar que su novio está con otra mujer.



(Lea también: Ana del Castillo sufrió fuerte lesión que le obligó a cancelar conciertos).



De hecho, la Alcaldía de Barranquilla se pronunció frente al nombre y aseguró que no se deben confundir los malestares con otras enfermedades.

Mantente alerta con el dengue, aprende a diferenciarlo a tiempo FACEBOOK

TWITTER

“Estos son los síntomas del dengue, no los del ‘abrazo de Macta’. Mantente alerta con el dengue, aprende a diferenciarlo a tiempo y a eliminar los criaderos del mosquito transmisor”, escribieron a través de redes sociales.



Las autoridades recordaron que el mosquito del dengue produce dolor en los huesos, la cabeza, las articulaciones, detrás de los ojos, pérdida del apetito y fiebre o temperatura mayor a 38 grados centígrados.



(Siga leyendo: Para no atender a antivacunas, doctora recurre a objeción de conciencia).



Además, invitaron a los barranquilleros que en caso de presentar dengue ingieran abundante agua, acudan a las entidades de salud para tratar la enfermedad y no se automediquen.

‼️¡Ojo! Estos son los síntomas del dengue, no los del ‘abrazo de Macta’🤒🤧



🚨Mantente alerta con el dengue, aprende a diferenciarlo a tiempo y a eliminar los criaderos del mosquito transmisor 🦟. Recuerda lavar, tapar y voltear para mantener #MiCasaLimpiaSinDengue ❌👇. pic.twitter.com/DzHIly1db9 — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) December 29, 2021

El llamado de las autoridades sanitarias

El ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz, también se refirió a los síntomas respiratorios que se perciben por estos días.



“Hay IPS que le están dando el manejo como si fuera gripa. Con ómicron es más fácil confundirse. Reitero mi llamado para aplicar la prueba lo más pronto posible, sea PCR o antígeno, para poder aislar a la persona y descartar posible covid-19”, aseguró en entrevista con la cadena ‘Blu Radio’.



(Puede leer: Líder antivacunas murió por covid-19, pero seguidores ocultaron la noticia).



Por tanto, si usted presenta alguna afectación en su salud que podría confundir con covid-19 o dengue, es necesario que consulte con médicos para verificar mediante las pruebas de laboratorio qué está causando sus malestares.

El ministro Ruiz invitó a los colombianos a completar sus esquemas de vacunación contra el covid-19. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Asimismo, Ruiz enfatizó en que los colombianos debemos continuar con las medidas de protección y autocuidado en estos últimos días de 2021 y comienzos de 2022.



(No deje de leer: Razones para mantenerse optimista tras el 2021, según Bill Gates).



“(En esta época) se incrementan las interacciones y debemos mantener medidas muy estrictas de uso de tapabocas, distanciamiento físico, seguimiento de protocolos en los diferentes establecimientos a nivel nacional”, precisó en un video.



También instó a las personas a completar sus esquemas de vacunación o dosis de refuerzo contra el covid-19 “con el fin de reducir los efectos de contagio”.

