'El 2019 será el año de la movilidad en Barranquilla', Char

El Transmetro, en pocas palabras, tiene que llegar a todas las esquinas del Área Metropolitana de Barranquilla; o sea, una sola familia”, señaló el alcalde Alejandro Char Chaljub para referirse a la tarea que le espera en el 2019 frente al problema de movilidad que se ha vuelto mortificante.

“No se pueden tener 26 empresas todas desarticuladas. Usted se baja en una y tiene que espera el otro bus y pagar otra tarifa. Nos hemos demorado tres años en un estudio, desde el primer día gobierno con la FDN (Financiera de Desarrollo Nacional) que está midiendo cómo se mueve Barranquilla, Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia”, agregó.



El Mandatario también manifestó que no se pueden resolver los problemas que hoy tiene la movilidad pensando solo en Barranquilla. “Tiene que entenderse que desde Suan, Tubará, incluso Calamar que queda en Bolívar, pero vecino al Atlántico; desde Luruaco, también desde Ciénaga, Magdalena, tienes que articular todo lo que llega al Área Metropolitana”.

Los trancones en el norte de Barranquilla generaron quejas de la comunidad. Foto: Vanexa Romero/EL TIEMPO

El estudio al que se refiere el Mandatario, bajo la coordinación de la Secretaría de Movilidad Distrital, él Área Metropolitana y Transmetro, está previsto que se revele en detalle en marzo próximo.



“Transmetro va a vestir todos los buses con un solo uniforme, un solo pago, una sola tarjeta, paraderos en los barrios, en las arterias principales. Que el man que se sube en Soledad haga el recorrido tomando varios buses, pero sin pagar otras tarifas”, subrayó.

Así será el 'Ritmo'

De la estrategia también hacen parte los empresarios del transporte locales, pues será ellos los que vayan operar lo que desde ya se le denomina Red Integrada de Transporte Masivo de Barranquilla y su Área Metropolitana, ‘Ritmo’.



“Es el mismo Transmetro no con 350 buses, sino con 2.500. Que los buses sean a gas, que no contaminen o eléctricos, ¿por qué no? Que el chofer esté concentrado en lo que es el manejo y no haga varias funciones (midiendo el tiempo, cobrando, devolviendo el vuelto). Vehículos con aire acondicionado, wifi, cámaras de seguridad, con pago mediante tarjetas, que se articulen unos con otros, y que solamente pare en los paraderos con horarios fijos y cumplidos”, precisó.

Organizar la movilidad en la ciudad y los cuatro municipios de su Área Metropolitana, además requiere de chatarrizar vehículos ya ‘pasados de moda’, pero es algo que va a irse adelantando desde febrero cuando está prevista la llegada de 30 nuevos a gas, para mejorar rutas en la Circunvalar y anexas.



Char concluyó diciendo que todo se conocerá en marzo para no improvisar, como ocurrió entre el 2004 y 2005 cuando se acogió el ‘Diseño Bocarejo’ para Transmetro que estimó el uso diario del sistema de buses en 300.000 pasajeros que nunca se concretaron, y solo mueve 150.000.



“Por eso se quebró y salió a flote ahora con nosotros, porque generamos un sistema financiero con aportes del Gobierno Nacional y del Distrito. Esa empresa como la pintaron, la diseñaron, fue un fracaso a los dos años. Hoy es una de las dos nacionales que están haciendo punto de equilibrio”, puntualizó.