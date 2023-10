La experiencia se impuso: Verano llega a la Gobernación del Atlántico por tercera vez

Eduardo Verano de la Rosa es el nuevo gobernador del Atlántico. Este barranquillero, de 73 años, ocupa por tercera vez el cargo más importante en el departamento, ya lo había hecho en los periodos 2008-2011 y 2016-2019, cuando también fue elegido el mejor gobernador del país para esos periodos.



En estos momentos, escrutado el 49, 47 por ciento Verano continua liderando la contienda electoral (398.928 votos). Alfredo Varela contaba con 30,32 por ciento (244.567 votos) y Claudia Patiño se mantenía en el tercer lugar con el 5,54 por ciento (44.746 votos).

Eduardo Verano comenzó a recibir el apoyo de las casas políticas tradicionales. Foto: Campaña Eduardo Verano

Hijo de Eduardo Verano Prieto y Gladys De la Rosa, estudió administración de empresas en la Universidad del Norte, tiene un MBA en Columbia University (Nueva York, EE. UU.) y cuenta con especializaciones en Desarrollo Regional Urbano, Derecho Constitucional y Seguridad.





Verano de la Rosa representa la experiencia. Arrancó su carrera en el sector privado, ocupando el cargo de gerente de Cementos del Caribe. Político de centroizquierda, entre otros cargos, militó en el Partido Liberal desde muy joven, y llegó al sector público a mediados de los años 80.



Ha sido consejero presidencial, director del extinto Instituto Nacional de Radio y Televisión (Inravisión) y ministro de Ambiente.



También ocupó el cargo de gerente de la Empresa Municipal de Teléfonos de Barranquilla, durante las alcaldías de los designados Guido Borrero, Ramiro Besada y Álvaro de la Espriella. Luego saltó a la gerencia de la Electrificadora del Atlántico, durante las gobernaciones de Fuad Char, Gerardo Certain y Edgardo Sales.



Se define como un “administrador efectivo, transparente y experimentado que sabe cómo direccionar mejor los impuestos para que las obras se hagan bien”, capacidades que le valieron para obtener el primer lugar en Colombia en desempeño fiscal, ubicando al Atlántico como un ejemplo nacional en el buen manejo de las finanzas públicas.



"Su experiencia y conocimientos tanto en en el sector público como privado los ha puesto en práctica en sus cargos, lo ha hecho bien, sin ningún contratiempo. Tiene una hoja de vida que es muy buena y la cual ha dedicado a servir", dijo el docente universitario Humberto Mariano, que ha respaldado su modelo de administración durante los tres periodos a los que ha aspirado.

El plan de gobierno con el que convenció al electorado

Verano prometió trabajar por un Atlántico más seguro. Seguro para vivir, seguro para invertir, seguro para crecer y construir futuro.



Combatir el flagelo de la delincuencia común a través de una inversión social sin precedentes focalizada en los jóvenes, es a lo que le apuesta.



"Nosotros tenemos muy claro que cuando un joven estudia y sueña en grande, no solo se aleja de la drogadicción y la delincuencia, sino que se supera toda la familia. Por eso, vienen más oportunidades y más educación superior como la Universidad de Soledad, becas para estudios superiores y formación para que puedan trabajar, emprender, porque a los jóvenes tenemos que darles las herramientas que necesitan", indicó.



El administrador de empresas José Mejía, habitante del municipio de Luruaco, afirmó que "Verano ha sido uno de los gobernadores que más obras ha hecho en el departamento del Atlántico, el de más experiencia, el que ya conoce en su mayoría las necesidades de los pueblos y comunidades más abandonadas. No es momento de experimentar, es momento de seguir ejecutando y convirtiendo al Atlántico en uno de los de mayor progreso y avances en infraestructura, educación, deporte etc".

El candidato por el Partido Liberal Eduardo Verano en plena campaña. Foto: Campaña Eduardo Verano

"En la internacionalización está el crecimiento de la economía del Atlántico"

Para Verano, el departamento del Atlántico tiene grandes ventajas competitivas por su ubicación geográfica, estratégica, infraestructura, mano de obra calificada y alta conectividad, elementos que evalúan los inversionistas cuando están buscando donde ubicarse.



Según explicó durante su campaña, uno de los pilares de su programa de gobierno ‘Atlántico más productivo’ tiene como meta generar oportunidades al duplicar el PIB en el departamento.



“Históricamente el PIB del Atlántico ha estado en aumento, es el cuarto del país que más aporta a la Nación. El PIB del Atlántico creció 12,4% en 2021, superando la tasa del país que está en 10,7%, y contribuyendo con el 0,5% al crecimiento del PIB nacional”, detalló.

Más equidad

Se logra con más oportunidades, más educación, más trabajo e impulso a emprendimientos, más actualización en las nuevas tecnologías, más deporte e impulso a las artes y cultura, sin descuidar a las familias y los entornos vida.



"Cuando un joven avanza, toda la familia se supera. La familia es el eje fundamental de la sociedad y es nuestro interés lograr una consolidación de todos sus integrantes, niñez, adolescencia, madres, hombres, adulto mayor, por lo que dentro de las principales apuestas que vamos a trabajar en este periodo es la Juventud como eje transformador de la familia y por lo tanto de la sociedad", explicó Verano.

Sostenibilidad

El gobernador del Atlántico Eduardo Verano viisitando obras durante su administración anterior. Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Impulsar las nuevas energías renovables, el off shore eólico y de exploración de gas, son las oportunidades que aspira impulsar para que el sector productivo crezca.



Apostar por el desarrollo de las comunidades energéticas aplicando estrategias y herramientas tecnológicas acompañadas de transformación digital.



Sin olvidar que el departamento del Atlántico es casi una isla, aproximadamente el 80% está rodeado de agua, por el río Magdalena, el Canal del Dique y el Mar Caribe, por lo tanto, los riesgos por las afectaciones climáticas cada vez son más altos y la alta deforestación obliga a tomar acciones responsables en estas materias.

El "aliado de la educación"

Expertos políticos en el departamento coinciden en que sus dos pasos por la Gobernación han dejado resultados muy positivos y eso se palpa en el apoyo popular.



Quienes lo eligieron aseguran que es un hombre "leal y de valores".



"Es el mejor aliado de los jóvenes, en sus anteriores administraciones siempre ha impulsado la educación y ha sido un apoyo", aseguró Jorge Domínguez, habitante del municipio de Palmar de Varela.



Entre las iniciativas que ha liderado Verano de la Rosa se encuentra el 'Plan Padrino' y ¿Atlántico Coco', así como la construcción de 26 colegios adecuados para la implementación de la jornada única, 11 nodos del Sena, la sede de Sabanalarga de la Universidad del Atlántico y ampliación de la principal en Puerto Colombia.

Mitigar la pobreza, el reto

El nuevo gobernador tiene ahora como reto fortalecer la clase media, mejorar la seguridad y mitigar la pobreza. Atlántico fue uno de los departamentos con mayor crecimiento de pobreza monetaria entre 2019 y 2020, debido a la pandemia.



De acuerdo con datos del Dane, pasó de tener un 27,3 % de la población bajo esta condición al 40,2 %, situación que aún permanece en algunos sectores del departamento.

Flor Díaz Ospino

Corresponsal EL TIEMPO Barranquilla

