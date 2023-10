Desde Barranquilla, el defensor del Pueblo de Panamá pide apoyo por crisis del Darién

Preocupado se mostró este miércoles el defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, por la crisis migratoria que se vive en la selva del Darién y que no solo afecta a su país, sino a otros países del continente.



“A la fecha de hoy, son 413.333 personas que han pasado (en 2023). Para que tengan más o menos una idea, es el 10 por ciento de la población de la República de Panamá. La cifra no baja, hemos tenido algunos días de baja en este mes producto de las lluvias”, dijo el funcionario.

Sus declaraciones se dieron en una rueda de prensa a la que asistió en el marco de la XVIII Asamblea General y XXVIII Congreso de la Federación Iberoamericana de OmbusPerson (FIO), la cual se lleva a cabo en Barranquilla.



Leblanc agregó que, mientras la situación en Venezuela, Ecuador, Haití y otras partes del mundo continúen, van a seguir pasando personas por Panamá y Colombia para seguir su rumbo hacia el norte.



“De América del Sur, 377.176 (migrantes); de las Antillas, 39 mil; de Asia, 28 mil. Eso quiere decir que el 85 por ciento o un poco más del 85 por ciento son personas de Suramérica y todas estas personas han pasado a través del tapón del Darién y han pasado a través de la frontera con ustedes (Colombia)”, precisó el defensor del Pueblo de Panamá.

Panel sobre los desafíos actuales en torno a la mujer y la perspectiva de género en la construcción democrática. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Pide a Colombia militarizar la frontera

Eduardo Leblanc no dejó a un lado la preocupación por el medio ambiente y es que, según las cifras que su dependencia registra, se calcula, aproximadamente, 5 kilogramos de basura por cada una de las personas que cruzan la selva.



Asimismo, pidió apoyo al Estado colombiano y a los demás gobiernos para enfrentar esta problemática. En el caso de este país, no solo cuestionó las acciones frente a este caso, sino que le sugirió tomar como medida militarizar la frontera.



“Esto es un llamado respetuoso al presidente de Colombia, lo digo como Defensor del Pueblo de Panamá y vecino: para nosotros es muy importante que Migración Colombia comparta información con Migración Panamá. Para nosotros es muy importante que el Ejército colombiano esté en la frontera”, precisó Leblanc.



Explicó que necesita de Colombia la cifra de cuántas personas se adentran en la selva, para saber cuántas personas “se quedan en el camino”, porque indicó que las cifras que maneja son de personas que pasan el registro biométrico en Panamá después de salir del Darién.



“No sabemos cuántos se quedan, no sabemos cuántos se desvían, no sabemos cuántos son objeto de trata de personas”, expresó el defensor del vecino país.



Y añadió: “Necesitamos el apoyo de todas las organizaciones, de los gobiernos, para que se hablen y coordinen. Y que vean también qué está pasando en los países, qué está llevando a todas estas 413.300 personas salir de sus casas, dejarlo todo y adentrarse en una selva tan peligrosa como el Darién”.

La procuradora Margarita Cabello (izquierda) y el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

La reacción del Defensor del Pueblo de Colombia

Tras conocer estas declaraciones, el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, le dio la razón a su homólogo de Panamá y pidió a Migración mayor colaboración en este aspecto.



Hay que recordar que esta Asamblea reúne a los Defensores del Pueblo e instituciones de derechos humanos de Iberoamérica, para analizar el ejercicio de la magistratura moral y su importancia para la democracia, y para la defensa y garantía de los derechos de los ciudadanos.



El defensor del Pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, intervino en la segunda de las tres jornadas programadas, por medio del panel Sostenibilidad como Eje de Transformación Social, Desarrollo Inclusivo y Ambiente Sano, con la moderación del director de EL TIEMPO, Andrés Mompotes.



La XVIII Asamblea General y XXVIII Congreso de la Federación Iberoamericana de OmbusPerson (FIO) culminará este jueves 5 de octubre en el hotel El Prado con la firma de la Declaración Conjunta, según la agenda oficial.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

Barranquilla