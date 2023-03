En otras épocas de esta temporada, a días de la Semana Santa, los pescadores de la Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla, se frotaban las manos con las jornadas productivas en cada faena. Pero, de un tiempo para acá, según cuentan, ese panorama es historia y la actualidad es una “incertidumbre”.



(Lea también: Los cuestionamientos al megaproyecto del Ecoparque en la Ciénaga de Mallorquín)



Con el inicio de las obras en torno al megaproyecto del Ecoparque guardaban las esperanzas de una mejora en este cuerpo de agua y, por consiguiente, mayores beneficios a una comunidad de, aproximadamente, 300 ciudadanos que se dedican a la pesca en el corregimiento de La Playa.

Sin embargo, señalan que en vez de verse ilusionados con beneficios ahora están preocupados por una serie de situaciones que se están presentando en este sector de la capital del Atlántico. Entre esas preocupaciones, están: contaminación del agua, reducción del área y pesca ilegal.



Uno de los que se declara afectado por el megaproyecto es el pescador Luis Ávila, veterano de 68 años que asegura dedicarse a esta actividad “toda la vida” para sostener a su compañera sentimental, a sus tres hijos y a sus cuatro nietos.



“Ya casi nadie se le da por pescar por razones de que ya la economía no da para sostener una familia. La Ciénaga de Mallorquín cada día se va deteriorando más y ya a los hijos de nosotros no les apetecen seguir la senda de pescar. El deterioro de la Ciénaga de Mallorquín paulatinamente es de todos los años”, manifiesta el hombre.

Los cuestionamientos de las asociaciones de pescadores

Luis Ávila tomó la vocería del gremio para mostrar el inconformismo. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Luis Ávila es secretario general de la Asociación de Pescadores de La Playa (Asoplaya). Solo esta registra 86 afiliados, pero es una de las siete asociaciones que se ha declarado en problema por la intervención al ecosistema.



Como vocero de esta población, apunta que una de las preocupaciones se centra en que no puedan continuar pescando en el lugar. Pide información con la radicación de peticiones al alcalde Jaime Pumarejo, pero dice que el mandatario del Distrito no responde. Asimismo, le han solicitado una reunión, pero tampoco los atiende.



“Al alcalde le colocamos varios puntos. Primero: ¿la Ciénaga se va a dragar? Porque la Ciénaga cada día se va secando más, por la fuerte sedimentación que le entra por el río Magdalena y una cantidad de mejillones invasores que entran, se mueren en la Ciénaga y están formando islas”, expresa Ávila.



En ese sentido, indica que sus embarcaciones se atascan y no pueden navegar. Por lo anterior, la comunidad le pide en este punto hacerle el dragado a la Ciénaga de Mallorquín.



“Segundo: que se haga una barra marina para que siempre tengamos el flujo por el Mar Caribe. Tercero: el control de la pesca ilícita. Cuarto: el corte indiscriminado del mangle”, expresa el pescador.

Más detalles sobre la pesca ilegal en el sector

Sobre el tema de la pesca ilegal, Ávila explica que han identificado a un grupo de individuos que está poniendo trasmallos en la barra que divide al mar con la Ciénaga, acabando con “las semillas e inclusive con el ecosistema”, por lo que es poco o nada lo que el pescador autorizado con atarraya puede capturar.



“Quinto: la contaminación del agua, porque los manjoles colapsan permanentemente y esa agua va a tener a la ciénaga. Entonces no tiene ningún sentido que las autoridades le estén echando algas para descontaminar la ciénaga si los manjoles van a colapsar allá”, señala.



Se refiere al proceso de descontaminación con microalgas en aguas de Mallorquín, donde estas se vierten desde octubre de 2022 y en cuyo trabajo la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA) invierte 7.000 millones de pesos, según cifras oficiales.



Sobre la sexta petición que los pescadores dan a conocer a través de EL TIEMPO, también tiene que ver con la preocupación por la contaminación del agua, pero en este caso producida por las invasiones en la orilla de la ciénaga que no cuentan con servicio sanitario, cuyos desechos también terminan en el cuerpo de agua, de acuerdo con las observaciones que realizan.

En La Playa habitan comunidades vulnerables de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

¿Cambió el área de intervención del megaproyecto?

Frente a estas preocupaciones también se manifestó el pescador José de la Hoz, quien reclama mayor espacio para esta comunidad no solo en el área de intervención, sino también en las socializaciones.



“Esa es la inquietud de nosotros. No era la cantidad de terreno que han cogido, era menos. Ahora están ocupando más espacio y, por lo que veo, no tienen en cuenta al pescador, que es el que se ve perjudicado”, dijo De la Hoz, que es líder de la comunidad.



Y es que, revisando los mismos reportes oficiales de prensa, la Alcaldía de Barranquilla incrementó el área del megaproyecto a, al menos, 20 hectáreas más en cuestión de cinco meses el año pasado.

“El proyecto cubre un área aproximada de 980 hectáreas que abarca toda la ciénaga de Mallorquín, una parte del tajamar occidental, la playa de Puerto Mocho, el corregimiento de La Playa y el barrio Las Flores”, comunicó en abril de 2022.



Mientras que, en septiembre del mismo año, informó: “Sobre la apuesta por ser la primera Biodiverciudad de Colombia, que la abandera el ecoparque de 1.000 hectáreas de la ciénaga de Mallorquín, el alcalde precisó sobre la importancia del rol del país en el escenario mundial…”.

Los pescadores viven bajo la incertidumbre. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO

Las respuestas de la Alcaldía a las peticiones de los pescadores

En todo caso, estas preocupaciones de los pescadores se las hizo llegar este medio a la administración distrital, que respondió a través de la gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla (Edubar), Angelly Criales.



“El proyecto Ecoparque Ciénaga de Mallorquín no tiene contemplado restringir áreas de pesca en el cuerpo de agua, actualmente se cuenta con 650 hectáreas de ciénaga para realizar esta actividad. Teniendo en cuenta lo anterior, este proyecto fue estructurado e implantado en las orillas de la ciénaga con el fin de minimizar cualquier impacto significativo en la actividad pesquera que habitualmente se realiza en la zona”, expresa la funcionaria.



(Además: Los proyectos que Barranquilla y Atlántico piden se incluyan en el PND)



La gerente de Edubar agrega que el proyecto se encuentra construido con materiales sostenibles que generan poco impacto en el ecosistema.



“Referente a la disposición de aguas residuales que se generen por la operación del proyecto, se cuenta con la factibilidad de los puntos de descarga sanitaria en la red del prestador del servicio, es decir, que no se cuenta con ningún vertimiento de aguas sanitarias a la Ciénaga”, precisa.

El ecoparque ya tiene listos 500 metros de senderos. Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla

Además, ella recuerda que, actualmente, se encuentra en desarrollo, a través de la Corporación Autónoma Regional, un proyecto de recuperación del cuerpo de agua mediante un sistema de microalgas que permite el mejoramiento de la calidad del agua para obtener un contacto primario.



“Las actividades de pesca ilegal serán vigiladas por las autoridades ambientales y por el personal de operación de este Ecoparque para evitar que se realicen prácticas que generen impactos negativos sobre la fauna de este ecosistema”, cierra Angelly Criales.



Hay que tener en cuenta que la comunidad de pescadores se unen a otros grupos de ciudadanos, entre los que se encuentran académicos y ambientalistas, quienes han cuestionado esta intervención, que busca impulsar a Barranquilla desde el turismo y la ‘biodiverciudad’.



Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO - Barranquilla

En Twitter: @DeJhoLopez

Escríbeme a deilop@eltiempo.com

