La draga Mahury, contratada por Cormagdalena para superar la emergencia en el canal del Dique, en el sur del Atlántico, sigue sus labores a la altura del municipio de Santa Lucía.



Tras una reunión sostenida por la entidad, con presencia de la Procuraduría General de la Nación, Gobernación del Atlántico y la interventoría del proyecto, se concluyó que las labores de dragado, que iniciaron el fin de semana pasado, han alcanzado ya a remover 11 mil metros cúbicos de sedimento.

Las labores de dragado que se adelantan con la draga Mahury, busca una remoción

estimada de 20 mil metros cúbicos de sedimento.



La entidad aseguró que dicho sedimento extraído se vierte en el río Magdalena, en cercanías a la estación San Pedrito. Esto se decidió tras estudios generados por la Universidad del Norte, efectuados a través de mediciones en campo, dragado de prueba y simulaciones.



"El estudio se realizó en condiciones de caudales similares a las que actualmente está presentando el río y establece que el vertido de sedimentos en esta zona no impacta el canal de acceso a la Zona Portuaria de Barranquilla, ya que el flujo no cuenta con la capacidad de transporte necesaria para desplazar lo descargado", aseguró Cormagdalena.



Además, señala que el material depositado en el cauce, concentrado en un solo

punto, no es causante de cambios en la morfología del río.



Paralelamente, la Alcaldía continúa la ejecución del muro de contención, el cual es la solución definitiva a la situación de posible inundación que pueda afrontar el municipio y que tuvo una inversión de más de 4 mil millones de pesos direccionados a través de Cormagdalena y mediante el Sistema General de Regalías.



Las labores de dragado en la zona continuarán esta semana y posteriormente se

realizarán estudios batimétricos nuevamente para verificar su impacto en el canal

navegable de la zona.

BARRANQUILLA