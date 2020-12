Conmoción en Barranquilla por feminicidio de joven de 20 años

Las autoridades de Barranquilla mantienen encendidas las alarmas ante la muerte de violenta de dos mujeres.



En las últimas 24 horas se registraron dos nuevos casos que una vez más generaron el rechazo de la comunidad en esta zona del Caribe colombiano.



El primer caso tiene que ver con Lina Marcela Caballero Zabaleta, de 20 años de edad, quien habría sido asesinada por su compañero sentimental.

El caso se registró el viernes a la 1:14 a.m. , en el barrio Las Flores. Caballero recibió cinco heridas mortales con un cuchillo, que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos.



El agresor fue identificado como Eduardo José Garcés Flórez de 25 años de edad e intentó quitarse la vida. La policía llegó al lugar tras escuchar los gritos de la mujer.



Según el reporte de las autoridades, Garcés se recupera en estos momentos de las heridas que se provocó y se encuentra bajo vigilancia policiva.



La causa del crimen sería la decisión de la víctima de terminar la relación días antes.



“He tenido mis errores y fallas pero aquí estoy, para ir remediando todo aquello que te hizo mal, grandes molestias. Sabes que quiero estar a tu lado para toda la vida, ser alguien muy especial y amado por ti. Mi reina, te pido por favor, no me dejes, para así hacer realidad todo lo que hemos proyectado”, señala uno de los apartes de la carta que Garcés le habría mandado a su pareja ante la ruptura de la relación y que ha sido publicada en varios portales locales.



Otro de los hechos que estremeció este fin de semana a los habitantes del Atlántico fue el registrado en el municipio de Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla, en donde fue asesinada por sicarios Daniela Berdugo, de 32 años de edad.



La mujer tenía seis meses de embarazo. El bebé logró ser salvado gracias a la rápida intervención del personal médico de la clínica Portoazul, donde en estos momentos permanece bajo observación.



Sobre los móviles de este caso, la policía dijo que se pudo tratar de un problema de narcotráfico y responsabilizan al Clan del Golfo. En el ataque también resultó herido el compañero sentimental de la mujer muerta.



En lo que va corrido del año, 21 mujeres han sido asesinadas en Barranquilla.

BARRANQUILLA