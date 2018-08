Dos casos de niños violados por menores de 17 años, en Atlántico

Dos nuevos casos de menores abusados sexualmente se conocieron en Atlántico en la mañana de este martes.

Más preocupante resulta aún que en ambas situaciones los victimarios son también menores, de 17 años de edad.



El primer caso fue el de un niño de 9 años, quien fue violado en el municipio de Candelaria, en Atlántico.



La denuncia la hizo Arturo Quiroz, quien es padrino del afectado, manifestando que el agresor es un vecino que se encuentra en libertad.



“Se debe cumplir con el debido proceso para que pueda ser capturado por la Policía de Infancia y Adolescencia”, lamentó Quiroz.



En otro caso fue denunciado en la mañana de este martes, a través de medios radiaales, por Nelly De la Hoz, madre de un niño de 11 años, también abusado sexualmente por otro menor de 17 años. Ocurrió en el municipio de Polonuevo.



Angustiada, la mujer anotó que el hecho destruyó a su familia y sucedió el pasado 24 de Julio. El agresor estuvo detenido en la Cárcel de Sabanalarga, pero ahora recibió el beneficio de casa por cárcel, lo que tiene aún más molesta a los amigos y familiares de la víctima..



“Salimos de Polonuevo porque mi hijo tiene miedo y no podía seguir en ese municipio. Ahora estamos en Barranquilla con mi hijo secuestrado en mi casa porque no quiere salir ni a la esquina", manifestó De la Hoz.



Indignada, la madre agregó que el menor agresor se declaró culpable y que lo más pero el director del Centro El Oasis afirma que no tiene cupo para recibirlo.



"Necesito que me ayuden para que este joven agresor sea privado de la libertad como tiene que ser", concluyó De la Hoz.

BARRANQUILLA.