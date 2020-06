'La salud es mi vida, no sé hacer otra cosa': médico José Buelvas

A José Julián Buelvas Díaz, el médico intensivista e internista que denunció una amenaza de muerte en su contra desde Soledad, Atlántico, se lo nota un poco más tranquilo y fortalecido 17 horas después de lo sucedido. En diálogo con EL TIEMPO, se mostró agradecido por el apoyo nacional que ha recibido.

El galeno, con 18 años al servicio de la salud, cuenta que jamás pensó vivir el drama del que fue víctima este lunes, desde las 2 hasta las 6 de la tarde, cuando recibió dos arreglos fúnebres en la Clínica Materno Infantil Adela de Char y unas horas después en su vivienda.



“Estuve recibiendo turno a la 1 de la tarde, a las 2 de la tarde recibí el primer paquete y luego, al llegar a mi casa, encontré uno igual, en el apartamento”, recuerda Buelvas.

En su desespero hizo un “pedido de auxilio al Gobierno Nacional" por él y "por todos los médicos de este país”, al tiempo que se preguntaba insistentemente hasta cuándo se van a seguir presentando estos hechos inadmisibles en contra de servidores de la salud que salen a diario a trabajar.

“En muchas ocasiones no tenemos ni siquiera las condiciones y, a pesar de eso, nos enfrentamos a esta pandemia. ¡Por Dios! ¿Hasta cuándo?” fueron sus últimas palabras en el video que se hizo viral en las redes sociales.



Buelvas Díaz se formó entre 1995 y 2002 como médico y cirujano de la Universidad Metropolitana. Cinco años después se especializó en Salud Familiar, en la Universidad del Norte. Entre 2010 y 2013 estudió Medicina Interna en la Universidad Metropolitana y luego, Medicina Crítica en Cuidados Intensivos, en la CUC de Bogotá.



Ahora, la comunidad de atención en salud, los mismos que se encuentran en la primera línea de la lucha contra el covid-19 en el país, así como el doctor Buelvas, lo acompaña. En la mañana de este martes fue recibido con calle de honor en la Clínica La Asunción.

En los centros clínicos públicos y privados de Barranquilla y su área metropolitana también sus colegas realizaron un plantón en señal de rechazo a las intimidaciones que recibió.



Detalles que agradece y lo fortalecen en una nueva jornada de trabajo, que cumple desde tempranas horas como si nada hubiese pasado.

“Es un empujón que necesitaba, sube mucho el ánimo y las ganas de seguir trabajando. He echado a un lado por un momento la preocupación. Esa solidaridad de la gente es muy bonita”, expresa el barranquillero.



José Julián Buelvas, quien confesó que su familia también está afectada por lo sucedido, agregó que, lamentablemente, no es el único que ha recibido maltrato, que en su caso se reflejó en dos sufragios, sino también los demás galenos del país. Por lo que ese apoyo se debe concretar en hechos con el trato a los profesionales de la salud.

“Hoy soy yo, esto no se detiene en este momento, mañana pueden ser otros médicos y hay que detenerlo. No hay forma de controlarlo”, sostiene el hombre de 43 años de edad.



Asimismo, no se detienen sus deseos de seguir sirviendo a una carrera que lo apasiona, a pesar de que ahora, y como un hecho extraordinario en su vida, no lo acompaña solamente un estetoscopio entre otros elementos, sino también un policía que le asignaron para su protección.

“La salud es mi vida, eso es a lo que yo me dedico, yo no sé hacer otra cosa que no sea la salud”, concluye Buelvas antes de colgar la llamada, una de las tantas que ha recibido en las últimas horas y que se suma a la del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien le manifestó compromiso con el esclarecimiento de la situación que vivió.

Deivis López Ortega

Corresponsal de EL TIEMPO

@DeJhoLopez