Jóvenes de comunidad LGBTI, expulsados de hotel por abrazarse

En el Hotel Pradomar, ubicado en Puerto Colombia, se registró el fin de semana anterior un presunto caso de discriminación por orientación sexual.



Los presuntos afectados manifestaron a través de redes sociales que después de tomarse una serie de fotografías abrazados, mientras compartían y veían el partido que disputaban las selecciones fútbol de Colombia y Brasil, fueron agredidos por el encargado del área administrativa del establecimiento, quien de acuerdo a lo relatado expresó: “esos shows no se permitían en el lugar”.

En su cuenta de Twitter, uno de los señalados sostuvo: “Sabíamos que no estábamos haciendo nada grave y que teníamos todo el derecho de seguir ahí, pero el tipo insistía en que nos fuéramos porque esos ‘shows’ no los aceptaba en el lugar”.



“Váyanse sin pagar la cuenta, pero no los quiero más aquí. ¡Soy homofóbico y no los quiero aquí!”, aseguran que agregó el empleado.



De igual manera, relataron que cuando buscaban salir del sitio, fueron retenidos por meseros y otros empleados del lugar, quienes exigían que pagaran la cuenta.



Fue entonces cuando uno de los afectados llamó a la Policía. Los agentes intervinieron y explicaron acerca de los derechos de los jóvenes.

Abro hilo de como fui discriminado junto a mis amigos y echados de un hotel por ser gays.



Resulta que en la tarde de ayer me encontraba compartiendo con mis amigos en el @hotelpradomar, al principio el servicio fue muy agradable y la atención por parte del mesero también. — Ander (@AnderzonJimnez1) October 11, 2021

También era ilegal tenernos retenidos de esa manera. Finalmente llamaron al verdadero dueño, pues resultó que el tipo que nos gritó y nos violentó verbalmente era solo el hermano del dueño. Pudimos hacer valer nuestra integridad, nuestra dignidad, nuestros derechos. pic.twitter.com/b2H2r5ETWu — Ander (@AnderzonJimnez1) October 11, 2021

Si para ese tipo es un orgullo ser homofóbico, para nosotros es un orgullo defender nuestra diversidad FACEBOOK

“Expongo esto porque no es posible que aún siga existiendo este tipo de actos discriminatorios y homofóbicos, no importa el sitio que sea. Si para ese tipo es un orgullo ser homofóbico, para nosotros es un orgullo defender nuestra diversidad”, dijo otro de los implicados.



Por su parte, el hotel Pradomar emitió un comunicado en el cual lamentó el hecho y ofreció disculpas, reiterando que el establecimiento tiene como propósito “conservar un trato agradable a todos los clientes, bajo políticas de respeto, atención y no discriminación”.



Al respecto, la organización Caribe Afirmativo, hizo un llamado a la tolerancia y al respeto en lo relacionado a la condición sexual de las personas.



Y confirmaron que ya manejan el caso para ofrecer un acompañamiento jurídico y psicosocial a los jóvenes vulnerados.

BARRANQUILLA

