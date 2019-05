Van a operar a discapacitada que cayó de un bus de Transmetro

Hoy será operada una mujer en condiciones de discapacidad que sufrió una fractura de su fémur derecho al caer de un bus alimentador de Transmetro. Cayó desde una altura de 50 centímetros, siendo fatal para ella cualquier accidente.

El esposo de Katherin Jiménez Pita, mujer afectada, la acompañó cuando el suceso pasó. Según el, su esposa fue víctima de un conductor lleno de prisa, "luchando la guerra del centavo como cualquier otro medio de transporte masivo", afirmó al medio de comunicación Zonacero.



Katherin subía con sus dos hijos, uno de siete meses y otro de dos años, al bus con ayuda del ascensor que tienen estos para facilitar el abordaje de las personas en condición de discapacidad, su esposo le ayudaba, "el conductor arrancó cuando yo puse las ruedas delanteras de la silla sobre la plataforma (el ascensor)", manifestó el conyugue.



Sin sostenerse y estar bien acomodada, Jiménez fue elevada con prisa, por parte del conductor según su acompañante, provocando un desequilibrio, el cual hizo que los niños cayeran y encima de ellos, su mamá, quien resultó siendo la más afectada.

"Cuando mi esposa y mis hijos caen, el conductor recoge la plataforma y arrancó de prisa", denunció.



"Lo más sorprendente es que el conductor ni siquiera ayuda a mi esposa a subir, como lo hacen en los portales, me llama la atención porque para eso fueron capacitados", añadió.



Estos hechos se registraron en el sector de Soledad 2000, en el Área Metropolitana de Barranquilla.



Las sillas de rueda deben ser subidas dándole la espalda al bus, es decir los usuarios con discapacidad reducida suben de reversa en la plataforma para ser elevado y suban de manera segura.



Su esposo la levanta del suelo, junto con sus hijos, y deciden ir a una estación a poner la queja, en donde según los afectados, funcionarios de la empresa le dicen que en 15 días recibirían respuesta de su reclamo.



La afectada fue trasladada a la clínica en la noche del pasado lunes, ya que debido a la enfermedad que presenta, trauma raquimedular, no percibió en el momento el dolor de la fractura, sino al llegar a su casa "sintió un ardor, más no fue un dolor", relata su esposo.



Al llegar al hospital, se dan cuenta de la fractura, además, se le practicaron exámenes para comprobar las afectaciones secundarias que pudo haber causado el golpe, por fortuna no se presentaron otras lesiones.



La entidad a través de un comunicado de prensa sostuvo que el acompañante de la afectada no aceptó el servicio de ambulancia ofrecido por la empresa al producirse el suceso y que solo hizo fue una queja formal en una de las estaciones, "por lo que Transmetro entendió que no había sido lesiones graves", manifestaron.

​

​Además, Transmetro recordó las personas que presentan discapacidad no deben subir a sus buses con obstáculos que dificulten su movilidad, provocando la perdida de equilibrio.



"Por eso recomendamos a nuestros usuarios de movilidad reducida ascender y descender de nuestros vehículos sin niños ni paquetes sobre ellos, que puedan alterar el equilibrio durante el movimiento", afirmaron.



“Lamentamos esta situación y estamos atentos a la Evolución del estado de salud de nuestra usuaria”, puntualizó Transmetro.

JORGE DE LA HOZ SERRANO

Especial para EL TIEMPO

Barranquilla

En Twitter: @Jorgedelahoz2