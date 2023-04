El 22 de marzo la directora de la Cárcel Modelo de Barranquilla, Magda Hernández, recibió una amenaza, en la que le daban 62 horas para que arreglara los problemas que se estaban presentando en el centro carcelario o la declaraban objetivo militar.



Hernandez notificó la situación la dirección del Instituto Nacional Carcelario y Penitenciario (Inpec).

La respuesta fue “tranquila no se preocupe”. Una semana después, le llegó la carta en la que la declararon insubsistente.



“No se las razones porque me sacaron del Inpec”, dijo Hernández, quien duró dos meses al frente del cargo, tiempo suficiente para encontrar muchas irregularidades por parte del mismo personal del Inpec.

Mucha corrupción en la cárcel



La exdirectora del centro carcelario contó a EL TIEMPO que llegó a Barranquilla el 10 de enero del 2023 trasladada de la dirección de la cárcel de Sogamoso (Boyacá), donde también había recibido amenazas.



“La primera instrucción que recibí es que fuera muy prudente con los cambios, que la cogiera suave, que aquí las cosas eran muy diferentes”, manifestó.



Intentó ir con calma hasta que comenzó a notar una serie de irregularidades que rayaban en la negligencia y corrupción de algunos funcionarios del Inpec.



“Aquí los reclusos mandan más que los guardias del Inpec”, denunció Hernandez al manifestar que los presos entran y salen de la cárcel y no hay control.



Además que en los patios muchos de los internos cuentan con elementos que están prohibidos como televisores, cocinetas, armas, joyas, celulares, además de mucho dinero para comercializar objetos.

“Los informantes nos daban cuenta de todo eso. Cuando los guardias hacían un operativo se presentaban con uno o dos celulares y un punzón, como si fuera el gran resultado. Todos saben que esto no es nada para lo que hay en los patios”.



Estas denuncias las elevó en varias ocasiones a la dirección del Inpec, pero asegura que nunca pasó nada. “Las cámaras de seguridad las mueven para que todas estas cosas puedan entrar”.



Hernández asegura que al interior de la cárcel Modelo de Barranquilla hay mucha corrupción, la cual se señala pero no hay denuncias formales, con evidencias. “Reina la ley del silencio, prefieren callar”.



Enfatizó que pidió rotación del personal del Inpec, al conocer los actos de corrupción en los que se señalaba a la misma guardia, pero nunca le respondieron de la dirección.



No oculta su temor por las amenazas que ha recibido ella y su familia. “Lo único que me dijeron es que tomara medidas de autocuidado y que si pasaba algo extraño que lo reportara”, puntualizó.

