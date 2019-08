Director de El Bosque anuncia renuncia tras semana de terror en penal

El abogado José Gordillo, quien estuvo durante 11 años al frente de la cárcel distrital de El Bosque de Barranquilla, renunció la mañana de este jueves como consecuencia de la lucha que libran bandas delincuenciales por el control del microtráfico de estupefacientes al interior del centro carcelario y que esta semana dejan por lo menos unos 30 reos heridos.

El anuncio lo hizo luego de tres días de duras peleas entre los internos de los patios 3A y 3B, situación que desnudó una serie de irregularidades que se estaban dando en la cárcel y que fueron denunciadas por familiares de los reos y la misma Personería Distrital.Gordillo aseguró que hoy mismo presentará la carta de renuncia ante la Alcaldía de Barranquilla y pediría a los entes de control que entren a investigar lo que quieran.

La cárcel Distrital de El Bosque, localizada en el suroccidente de Barranquilla, tiene capacidad para 227 internos y en estos momentos cuenta con 352. Entre esos reos se encuentran algunos cabecillas de la temible banda Los Papalópez.



Gordillo habló con EL TIEMPO sobre su renuncia y lo que está pasando en la cárcel.

¿Por qué renuncia hoy, cuando aún persiste la tensión en la cárcel?

No quiero ser una piedra en el camino, estoy dando un paso al costado para que se inicien todas las investigaciones que tengan lugar. Que vengan y revisen.



La Personería y algunos familiares aseguran que hay muchas irregularidades al interior de la cárcel...



Yo quiero que la Personería venga y establezca todo lo que dice. Que vengan y revisen, por eso me voy, para no obstaculizar ningún proceso.

El Esmad de la Policía intervino en la cárcel tras los fuertes enfrentamientos dentro de esta prisión. Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO



¿Qué es lo que está pasando en la cárcel?



Somos una cárcel de mínima seguridad que cuenta con el servicio de seguridad de una empresa privada, con poca experiencia y a donde los jueces nos están mandando delincuentes peligrosos. Esta cárcel no está hecha para controlar esas estructuras criminales que luchan por tener el control de la cárcel.



¿Las peleas que se están dando en las calles de Barranquilla se trasladaron al interior de la cárcel?



Claro, eso es lo que está pasando, son delincuentes de mucha peligrosidad los que están aquí tratando de imponer su Ley, por lo tanto debemos reconocer que nuestra guardia no está lista para eso.



¿Qué dice de las denuncias que algunos de estos delincuentes viven con muchas comodidades en la cárcel?



Eso es falso, en ninguna celda hay televisores o aires acondicionados. Cuando llegué desmonté 37 aires acondicionado, lo que nos permitió bajar el recibió de energía de 45 o 67 millones de pesos mensuales, a los 6 o 12 millones que pagamos actualmente. Los televisores están en las áreas comunes. Por eso pido que vengan y revisen.



También denuncian que entra droga, alcohol y armas, como se ha evidenciado...



Yo he instaurado varias denuncias ante la Fiscalía, pues reconozco que la empresa de seguridad no cuenta con una preparación ideal para atender una cárcel. He retirado a más de 100 guardias por irregularidades.

cxc Foto: Vanexa Romero / EL TIEMPO



Se le acusa de ser muy permisivo...

He actuado con mano dura, nadie me puede señalar de haber recibido algo, muchos directores de cárceles salen porque los mismos internos los tumban. Este es no es mi caso, me voy para que las autoridades investiguen. Ya es hora de dar un paso al costado.



Esa mano dura que dice aplicó, le ha traído algún problema...



Cuando comenzó la revuelta la noche del domingo lo primero que hice fue trasladar a 11 reclusos, entre los que iban peligrosos cabecillas, a los pocos minutos ya estaba recibiendo amenazas. He recibido muchas amenazas de muerte.



No siente miedo ahora que no contará la protección que tenía...



Espero que el Estado no me deje solo, o que por lo menos me brinde protección por un tiempo.

LEONARDO HERRERA DELGANS

Periodista de EL TIEMPO Barranquilla

En Twitter: @leoher69