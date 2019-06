Se inicia diligencia contra alias 'El Diablo' en Barranquilla

A las 8 de la mañana de este miércoles se inició la audiencia contra Juan Carvajal Vargas, más conocido como 'El diablo', en el Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla



El sindicado deberá responder por la desaparición de Kevin Maury González y Laura Guarín, una pareja de novios, de quienes lo último que se sabe es que estaban en Santa Marta.

En la diligencia, a la que no se le ha permitido el acceso a los medios de comunicación, el abogado defensor de Carvajal expuso, durante una hora y 45 minutos, material con el que demostraría la supuesta inocencia de ‘El diablo’, como unas “fotos que había tomado Laura Guarín”, afirmó.



Por otro lado, un oficial del Gaula Caribe, relató a EL TIEMPO cómo fue concebido el operativo en donde fue capturado el supuesto homicida de Kevin Maury y Laura Guarín.



“El operativo se inició a las 1:00 am del pasado domingo, fuimos recibido por unos escoltas de Carvajal, a los cuales neutralizamos, al ingresar al apartamento donde estaba, los encontramos sentados en la sala, junto con otras personas que lo cuidaban”, explicó el oficial.



“Al momento de hacer la requisa de antecedentes, el único que no tenía salvo conducto de su arma era ‘El diablo’, por lo que otros hombres quedaron fuera del caso”, explicó.



La Juez en estos momentos decide sobre si Juan Carvajal irá a la Cárcel o queda absuelto del caso.

