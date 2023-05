El amor y cariño que siente Diego Torres por Barranquilla es algo que traspasa fronteras y pantallas. El artista argentino quedó vinculado con la ciudad desde hace más de dos décadas, tras su relación con la barranquillera Angie Cepeda. Ellos terminaron, pero no su idilio con la ‘Arenosa’.



“Es un cariño muy lindo el que siento por esa ciudad, tengo muchos recuerdos bonitos, el calor de la gente, muy bello y especial todo”, aseguró Diego vía Zoom con este medio.

El artista, que espera volver pronto a Barranquilla para reencontrarse con su público, es recordado por temas como ‘Color Esperanza’, ‘Tratar de estar mejor’, ‘Penélope’, ‘Alba’, ‘Sueños’, ‘Usted’, entre otros. Foto: Cortesía Prensa Sony Music

Es tan seria su relación con la Puerta de Oro, que el intérprete de ‘Color Esperanza’ confesó que guarda sagradamente varias camisetas de Junior.



“Tengo muchas, la de entrenamiento, suplente, titular. Tengo al Tiburón en casa, las guardo con cariño. Recuerdo la última que me traje de mi visita a la ciudad (noviembre de 2018), cuando me invitó Carlos Vives y cantamos juntos. En el escenario me mostró su camiseta del Unión Magdalena y yo tenía la del Junior y se armó el debate barranquillero”, recordó sonreído.



Incluso, el artista, interesado por la actualidad de la ciudad, preguntó sobre la situación de los arroyos, otro recuerdo muy particular que tiene de su relación con Barranquilla.

“¿Ya los arreglaron? (risas). Recuerdo la primera vez que fui, llovía y se llevaba los carros y yo sin entender qué pasaba”, contó.

'Parece mentira', lo nuevo

Diego Torres presenta por estos días su nueva canción titulada ‘Parece mentira’, un tema en el que cuenta las vivencias de cuando una relación se termina.



El cantautor llevaba tiempo sin componer una balada y asegura que cada canción tiene su historia y esta habla de los finales, “las canciones son páginas y retazos de momentos de tu vida. Esta canción habla de esos desencuentros, de los finales y duelos que debemos hacer en las relaciones de todo tipo, y rescata si la experiencia dejó buenos momentos”, explicó el artista.