“Sabes quién es mi abogado, Abelardo De La Espriella, que se entiendan con él para ver si me van a meter preso”.



La reacción es de un hombre acusado por una vecina de haber golpeado a su esposa, en hechos registrados en el barrio La Rosita de Puerto Colombia, área metropolitana de Barranquilla.

El caso se violencia intrafamiliar en el que aparece involucrado un hombre que se identifica como Ronald Alcazar fue grabado por la vecina, con la cámara del célular, quien denuncia públicamente la agresión.



Las imágenes se encuentran en las redes sociales donde tienen más de 11 mil reproducciones.



"El tipo de ríe después de golpear a la mujer, porque la Policía no lo metió preso", sostiene la mujer que hace la denuncia.



Es cuando el hombre en tono exaltado asegura que su abogado es De La Espriella y por eso no lo puede meter preso.



La vecina insiste en denunciar la agresión de Alcazar contra la mujer y pide la intervención de la Policía y del Icbf , ya que la pareja tiene un bebé.

Lo que dijo Abelardo De La Espriella

No conozco a este salvaje y jamás lo he visto, tampoco a las señoras que agredió, pero si ellas necesitan ayuda aquí estoy para defenderlas de semejante troglodita. Hagamos “famoso” a este sujeto impresentable. (A.D.L.E) pic.twitter.com/JjTfTtELcM — DE LA ESPRIELLA LAWYERS (@DELAESPRIELLAE) November 29, 2022

La respuesta del abogado Abelardo de La Espriella no se hizo esperar.



“No conozco a este salvaje y jamás lo he visto, tampoco a las señoras que agredió, pero si ellas necesitan ayuda aquí estoy para defenderlas de semejante troglodita. Hagamos “famoso” a este sujeto impresentable. (A.D.L.E)”, respondió en la cuenta de su firma De La Espriella Lawyers, que ofrece consultorías y servicios legales.



El supuesto agresor también dice que es amigo Vicente Noguera, el padre de la gobernadora del Atlántico, Elsa Noguera.



La Policía Metropolitana de Barranquilla anunció que tomará este video como evidencia para iniciar la investigación por violencia intrafamiliar.

BARRANQUILLA