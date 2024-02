Se acabó el 'Día sin moto' en Soledad: Alcaldía eliminó la medida

Por medio del decreto 00021, la Alcaldía de Soledad tomó la decisión de eliminar el ‘Día sin Moto’. La medida fue adoptada por la alcaldesa Alcira Sandoval, quien aseguró que no se cumplen las características para mantener la prohibición de circulación de ese vehículo cada día 30.



La mandataria local aseguró que esta decisión “también lleva consigo un voto de confianza en la ciudadanía", y los invitó a conducir con responsabilidad y cultura vial.

¡Lo prometimos y hoy lo cumplimos!

En Soledad NO VA MÁS EL DÍA SIN MOTO 🏍️🏍️. #SoledadPrimero @soledadalcaldia pic.twitter.com/fXrare7HWS — Alcira Sandoval (@alcirasandovali) February 5, 2024

“Con satisfacción, comunico a todos los soledeños que, se acabó el tener que llevar sus motos a pie para salir de Soledad o para llegar a sus casas durante los fines de mes; se acabó la persecución constante y sistemática para inmovilizar las motos, afectando el bolsillo del trabajador honesto. Esta decisión de eliminar el día sin moto en Soledad, también lleva consigo un voto de confianza en la ciudadanía y los invito a conducir con responsabilidad y cultura vial”, dijo la alcaldesa.



Sandoval recordó, que, en medio de su campaña realizó un recorrido por los rincones del municipio y en los dialogó con la comunidad para constatar que muchas familias utilizan las motos como medio vital para desplazarse hacia el trabajo y llevar a cabo sus quehaceres diarios.



"La restricción del Día sin Moto se convirtió en una acción injusta frente a la realidad social que viven los motociclistas. Se adelantó un exhaustivo estudio jurídico que evaluó los efectos de la restricción en términos de seguridad y movilidad. El resultado de dicho estudio arrojó que ya no es necesario mantener dicha restricción", explicó.



Finalmente, respecto a la seguridad, aseguró que "no está de más informarles que hemos trabajado arduamente para identificar quienes son los motociclistas que afectan la paz y la convivencia en Soledad, y como siempre lo he manifestado, a la delincuencia no se le va a dar tregua en nuestra ciudad”.