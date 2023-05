Este viernes, la Policía Metropolitana de Barranquilla anunció una serie de medidas de seguridad por la celebración del Día de la Madre durante este fin de semana.



Las autoridades dispondrán más de 5.000 mil uniformados que apoyarán los dispositivos habituales del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes en las calles y los distintos escenarios públicos.

Hay que recordar que, desafortunadamente, esta es una de las festividades que más reporta casos de violencia. De hecho, según el departamento de Policía del Atlántico, esta fecha del año pasado dejó 14 riñas.



Asimismo, 23 capturas por porte de armas de fuego y otros delitos. Se incautaron cuatro armas de fuego, 50 armas blancas, 600 dosis alucinógenas, además de la recuperación de tres motocicletas y tres celulares.

Las otras medidas de la Policía

Por lo anterior, otras medidas que han tomado para esta jornada son: desarrollo de caravanas por la vida, despliegue de la capacidad drónica, equipos de intervención a eventos de picó, monitoreo de cámaras de seguridad.



Adicionalmente, seguridad en los diferentes balnearios y sitios turísticos y acompañamiento en los distintos lugares que para esta celebración suelen presentar concentraciones masivas de ciudadanos.



En temas de seguridad vial, la seccional de Tránsito y Transporte de la Policía dispondrá de uniformados en las distintas vías de la Metropolitana de Barranquilla para garantizar una óptima movilidad y reducción en la accidentalidad.

Estas son las recomendaciones de las autoridades

Con el propósito de evitar casos de riña y demás actos de intolerancia, la institución policial recomendó: sea tolerante, evite riñas y comportamientos contrarios a la convivencia que afecten a sus vecinos o semejantes.



Evite caminar solo por zonas poco transitadas o peligrosas, especialmente durante la noche. No descuide sus objetos personales, como teléfonos móviles, carteras o bolsos, en lugares públicos o concurridos.



Sea precavido con las personas desconocidas que se acercan a usted para preguntarle algo o intentan entablar una conversación, especialmente si se siente incómodo o en peligro.



Si bebe alcohol, hágalo con moderación y en lugares conocidos. Evite hacerlo en lugares poco confiables o con personas desconocidas.



En caso de ser víctima de un hurto o robo, mantenga la calma y no trate de enfrentarse a los delincuentes. Reporte inmediatamente el suceso a línea de emergencias 123 o acérquese a un CAI o estación de Policía.



No se involucre en peleas o riñas callejeras por motivos de intolerancia social o problemas personales. Aprenda a resolver los conflictos de manera pacífica y civilizada a través del diálogo.



Mujer, si es víctima de violencia por su condición o género, busque ayuda inmediatamente y no dude en denunciar a la línea 155 el abuso a las autoridades.



Mantenga un sistema de seguridad en su hogar, como puertas y ventanas seguras, alarmas, cámaras de seguridad, en caso de notar la presencia de personas extrañas marque a la línea 123.

