Con el fin de garantizar que la celebración del Día de la Madre transcurra en paz, el comando de la Policía Metropolitana dispuso de 5.000 uniformados de diferentes especialidades para reforzar la vigilancia en las calles.



(Además: Video: presunto ladrón se refugió en una patrulla para evitar golpes de comunidad)



Hombres del Gaula, Sijin, Goest, y Del Modelo Nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes tienen la misión de hacer de esta fecha la más segura de la historia en Barranquilla y su área Metropolitana.

Facebook Twitter Linkedin

La Policía sacó a todos sus hombres a la calle este fin de semana. Foto: Policía Metropolitana de Barranquilla

Los 5.000 uniformados ya están en las calles y centros comerciales, para garantizar la seguridad en la celebración del Día de la Madre, una de las fechas más violentas del país por el alto nivel de ingesta de alcohol y que se reviven viejas rencillas familiares.



(También: Sabanalarga, Atlántico, recibe por primera vez la Ruta del Girasol: así funciona)



Los policías se tomaron los sectores comerciales, residenciales, cementerios y parques para acompañar a los ciudadanos entregándoles recomendaciones para concienciar a la comunidad de tener tolerancia y evitar comportamientos contrarios a la convivencia.



(Lea: El proyecto que busca transformar el corazón del suroccidente de Barranquilla)



El dispositivo cuenta con uniformados en motocicletas, camionetas, drones y un helicóptero con lo que se busca hacerle un cerco a la delincuencia, por que se invita a la comunidad a denunciar de manera oportuna la presencia de personas sospechosas en sus sectores para atender los requerimientos en el menor tiempo posible.



Adempas está la línea de emergencias 123 una llamada puede salvar una vida.

En el Centro la Policía también incrementó el número de hombres

Desde el fin de semana el Centro de Barranquilla cuenta con un refuerzo especial de 50 policías , para garantizar la seguridad en víspera y fecha del Día de las Madres.



"Es fundamental este refuerzo, toda vez que evitamos el llamado cosquilleo; la presencia de más policías no sólo evitará esta situación, sino que además alejará a los amigos de lo ajeno. Adicional a esto, enviamos nuestras recomendaciones a todos los compradores, no sólo del centro, de toda la ciudad: estar alertas con sus pertenencias, no dar papaya". Dina Luz Pardo, presidente ejecutiva de Asocentro.

En Twitter @Leoher69

Si tienes una historia que quieres que cuente, escribéme a leoher@eltiempo.com