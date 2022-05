Las cifras son contundentes. Solo el año pasado en Barranquilla, y los cuatro municipios que conforman el área metropolitana, se reportaron 24 lesionados, 389 riñas y tres homicidios.



Por eso, la Policía no duda en asegurar que la celebración del Día de las Madres es la fecha más violenta del país, dado al gran número de heridos y homicidios registrados.

La situación refleja que después del reencuentro de hermanos, la entrega de regalos, el almuerzo y algunos tragos, aparecen las agresiones entre los mismos miembros de la familia.



El tema es tan delicado que las autoridades no dudan en organizar planes y medidas especiales de seguridad para tratar de controlar estos brotes de violencia que se registran en los barrios.



En Barranquilla, la Policía lanzó hace tres años como estrategias de seguridad el denominado ‘Decálogo de la Madre’, en donde a través de un plegable se recomendaba a las personas ser tolerantes, pacientes y respetuosas.



“El mejor regalo para mamá es el respeto hacia los demás, regala y celebra con amor”, decía uno de los mensajes de la campaña.



Sin embargo, en el 2019, pese a la campaña y al despliegue de unos 4.000 uniformados en los planes de seguridad, se reportaron un total de 500 riñas. Algunas terminaron en tragedia.



En el 2020, cuando se decretó el aislamiento social como medida para controlar la propagación del covid-19, en Barranquilla se registraron 310 riñas, 10 lesionados y tres homicidios. Es decir que el encierro y las restricciones para celebrar esta fecha no permitió contener la violencia.



Pero, ¿qué es lo que pasa para que esta celebración sea una de las más violentas del año?

Alcohol, machismo y viejos problemas

El doctor en sociología Edimer Latorre, sobre este tema, hace un análisis para centrar su explicación en la raigambre de la violencia física que existe en Colombia como mecanismo para la solución de conflictos.



De ahí, agrega, que no existan procesos socioculturales que permitan dirimir las controversias de manera cordial, asertiva y ante todo basándose en la empatía y entendimiento del otro.

La violencia estructural se torna en violencia simbólica, de ahí que situaciones sin resolver en el seno de la familia salgan a flote , y con el alicoramiento terminen en violencia directa FACEBOOK

“La violencia estructural se torna en violencia simbólica, de ahí que situaciones sin resolver en el seno de la familia salgan a flote , y con el alicoramiento terminen en violencia directa que hace que este día tan especial termine siendo un día de luto para todos”, analiza Latorre.



Para Viviana Ahumada Carriazo, coordinadora del programa de psicología de la Universidad Sergio Arboleda en Barranquilla , piensa aunque muchos vinculan el hecho con el consumo del alcohol de manera lineal, la realidad de fondo es más compleja. “El alcohol es un factor altamente influyente, por su efecto desinhíbidor, pero no el único”, sostiene.



Sobre este punto, el sicólogo Marco Turbay recuerda que muchos informes demuestran que los fenómenos de violencia intrafamiliar se encuentran totalmente vigentes, muchas veces de manera oculta. Por ello, una celebración de la madre como figura central, mueve muchos sentires.



“Se convierte en un espacio donde surgen razones para atacar y no seguir aceptando actos de violencia (por un lado) y no aceptar ‘tregua’ y responder también con agresión, por el otro”.



Asimismo, continúa Turbay , que se trata de un día en que inevitablemente coexisten familias consanguíneas y no consanguíneas, con quienes muchas veces hay situaciones pasadas sin resolver, incluso asuntos que se vienen cargando desde la infancia.



“También se pronuncia el machismo, al ser un día donde el protagonismo es de la mujer y el hombre puede sentirse desplazado”, indica.



Sobre esta última parte, Ahumada señala que es un día que aviva rivalidades, especialmente entre hombres quienes son mayor porcentaje de víctimas.



“Todas estas situaciones sumadas a la falta de educación en gestión afectiva y valores, generan activación de emociones conectadas a la agresividad, y cierta desconexión del control de impulsos y del pensamiento crítico”, enfatiza Ahumada.

Dialogo y respeto, claves para la solución

La primera recomendación que tiene Latorrre es la de incentivar el diálogo y los sistemas de comunicación y de reconocimiento del otro, “para que podamos encontrar mejores formas de diferenciarnos”.



Mientras que Ahumada reitera en un diálogo con conciencia que permitan reconocer el valor de la madre y sanar heridas que, “solamente con el reconocimiento de lo que sucedió cuando niños y cuando niñas, es que podremos transitar la aceptación de nuestra responsabilidad en los actos de violencia”.



Por último, Turbay insisten en el perdón y dar lo que una madre siempre está esperando: “un buen trato 365 días del año y no más violencia como expresión de la resolución de un conflicto”, puntualiza.

